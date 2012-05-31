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Çin Kültür Yılı etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Çinli dans toplulukları, Muğla'da gösteri yaptı

Çin Kültür Yılı etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Çinli dans toplulukları, Muğla'da gösteri yaptı

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:59
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Çin Kültür Yılı etkinlikleri

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Çinli dans toplulukları, Muğla'da gösteri yaptı.

Kurşunlu ve Cumhuriyet meydanlarında gösteri yapan Çin'in tanınmış dans toplulukları ''Ejderha'' ve ''Aslan'' gruplarının davul ve gong eşliğinde yaptığı gösterileri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Çinli dansçılar AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteri öncesinde 2 saati bulan bir hazırlık süreci yaşadıklarını söyledi.

Dans gösterileri hakkında bilgi veren Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı görevlisi Wang Chao, ''Çin Kültür Yılı'' etkinlikleri kapsamında 1 aydır Türkiye'de bulunduklarını anlatarak, ''Bugüne kadar 18 gösteri yaptık. Son gösteriyi Bodrum'da yapacağız, ardından bu gece Çin'e döneceğiz'' dedi.

Gösterilerine Türk insanının gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Chao, ''Bu gösteriler, bizim sokak tiyatrolarımız olarak kabul edilebilir. Ülkemizde bu tür gösteriler vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile yapılıyor'' diye konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ise, 2012 yılının Türkiye'de ''Çin Kültür Yılı'' olarak kutlandığını bildirerek, 2013 yılının da Çin'de ''Türkiye Kültür Yılı'' ilan edildiğini ifade etti.

Son dönemde Muğla'dan Çin'e tanıtım amaçlı bir dizi ziyaret yapıldığını belirten Barış, ''Bu çerçevede sokak gösterileri yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın davetlisi olarak 29 kişiden oluşan 'Ejderha' ve 'Aslan' dans toplulukları ülkemize geldi. Gösterilere halkımızın yoğun ilgisi bizi de sevindirdi'' diye konuştu.

Barış, binlerce yıllık Çin mitolojisinin kutsal kabul edilen ''ejderha'' ile nazarı ve kötülükleri kovan güçlü ''aslan''ın Muğla'da davul ve gong eşliğinde dans ettiğini anlatarak, ''Pekin Chong Qing Tongliang Ejderha Dans Topluluğu ile Çin'de ve uluslararası yarışmalarda ödüller almış Foshan Aslan Dans Topluluğu, halkımıza unutamayacakları güzellikte, rengarenk, coşkulu ve eğlenceli sokak gösterileri sundu. Bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum'' diye konuştu.

-Efeler Çin'de gösteri yapacak-

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Türkiye'ye uzak bir destinasyon olmasına rağmen iki ülke arasında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Muğla'yı tanıtmak amacıyla 2 yıl önce Çin'de düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını kaydeden Özer, ''Çinliler, özellikle kültür turizmini tercih ediyor. Muğla, kültürel anlamda Çinli turistlere çekici gelebilecek tarihi ören yerlere sahip'' dedi.

Özer, 2 yıl önceki turizm fuarında gösteri yapan Efeler'in Çinlilerden yoğun ilgi gördüğünü, bu nedenle 2013 yılında Çin'de kutlanacak olan 'Türkiye Kültür Yılı' etkinliklerine Efelerle katılacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 06:02
Anahtar Kelimeler:
Çin Kültür Yılı
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