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Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı

Yüz milyon doları aşan bütçeye sahip olan fantastik film "Asura", gösterime girdiği ilk haftada ancak 7 milyon dolar hasılat elde edebildi.

Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı

Yüz milyon doları aşan bütçeye sahip olan fantastik film "Asura", gösterime girdiği ilk haftada ancak 7 milyon dolar hasılat elde edebildi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:24
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Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı

Çin'de bugüne dek çekilen en büyük bütçeli film gişede umduğunu bulamadı.

BBC'de yer alan habere göre yapımı 112 milyon dolara mal olan "Asura" adlı fantastik film, gösterime girdiği ilk haftada yalnızca yaklaşık 7 milyon dolar hasılata ulaşabildi.

Yapımcılar, hayal kırıklığına yol açan hasılat sonucunda filmi gösterimden çekmeye karar verdi. Yapımcılar filmin üzerinde yeni çalışamalar yapıp yıl içinde yeniden gösterime sokulacağını açıkladı.

Kökleri Budist inancına giden Çin mitolojisinden bir hikayenin anlatıldığı filmde, genç bir çoban memleketini fantastik canavarlara karşı savunmak için mücadele ediyor.

Çin'in önde gelen aktörlerinin rol aldığı film, görsel efektleriyle dikkat çekiyor.

Çin'de bugüne dek çekilen en yüksek bütçeli filmi olan "Asura", ülkenin önde gelen film şirketleri Alibaba Pictures, Zenjian Film Stüdyosu ve Ningksia Film Grubu tarafından desteklenmişti. Aktör ve dublör olan Peng Zhang'ın ilk yönetmenlik tecrübesi olan "Asura" hakkında, gösterime girmeden önce devlet medyasında övgüler yer almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinAsura
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