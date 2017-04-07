Çikolata sevgisi ressam yaptı

MOSTAR - Ülkenin güneybatısındaki Siroki Brijeg şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Bosna Hersekli Martin Frljic, halen Siroki Brijeg Sanat Akademisi'nde eğitimine devam ediyor.

Resme nasıl başladığını anlatan Frljic, çocukken çikolata satın alma arzusunun verdiği ilhamla resim yeteneğini keşfettiğini söyledi.

"Resimden kazandığım ilk parayla çikolata aldım"

Henüz altı yaşındayken basit resimler çizmeye başladığını ifade eden Frljic, "Çikolata satın alabilmenin ruhumda uyandırdığı ilhamla kendimi resim sanatına adama kararı aldım. Resimden kazandığım ilk parayla çikolata almıştım. İşte o çikolata, sanat hayatımın da başlangıcı oldu." dedi.

O yıllarda bir çocuğun resmini çizdiğini ve resmi çocuğun ablasının satın aldığını aktaran Frljic, "Parayla satın aldığı çikolatayı kardeşlerimle paylaşmak istememiştim. Evimizin arkasına saklanıp tek başıma yemiştim. İşte o gün, resimden para kazanabileceğimi anladım." diye konuştu.

Frljic, resim çizmenin hayatının vazgeçilmezi haline geldiğini belirterek, mutlu olduğunda da hüzünlü olduğunda da fırçasını ve tuvalini alıp resim çizdiğini anlattı.

Çocukluğundan beri resmi hiç bırakmadığını ve çizdiği portrelerde insanları şaşkına düşüren detaylar yakaladığını dile getirerek, 2012 yılında başladığı sanat akademisinde ise resmin farklı bir boyutu ile tanıştığını, sadece maddi kazanca odaklanmadan yaratıcılık ve yeniliği kovaladığını söyledi.

Şimdilerde daha çok üç boyutlu resimler üzerine çalıştığını ifade eden Frljic, daha önce Saraybosna ve Belgrad'da festivallere katıldığını, yakın zamanda Almanya'da da benzer bir etkinliğe katılacağını kaydetti.

Mostar Köprüsü'nü Türk kahvesiyle çizdi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali'ne de katılan Frljic, festivalde şehrin simgesi olan tarihi Mostar Köprüsü'nü Türk kahvesiyle çizerek, dikkatleri üzerine çekti.

Frljic, Mostar Köprüsü'nün Bosna Hersek tarihinde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Fırçamı içtiğim kahveye batırdım. Fincanın içerisindeki kahve ile Mostar Köprüsü'nü tuvale işledim." dedi.

Festivalde çizdiği resimlerin yanı sıra "çocukluk aşkı" çikolatadan yaptığı mozaikler ve heykelciklerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Frljic, aynı zamanda kahve taneciklerini de resimlerinde motif olarak kullanıyor.

Frljic, bir süre sonra kahve tanecikleri ile yaptığı resimlere çikolata parçacıklarını da eklemeye başladığını ve resimlerinin daha büyük boyutlara ulaştığını aktararak, "Keyif aldığınız şeyleri sanatla birleştirmek inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.