Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88599
ALTIN
151.400
DOLAR
3.7213
STERLIN
4.6228
EURO
3.9577
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına yanıt
USK'dan 'yoğurdun kanser yaptığı' iddiasına...
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi
Çikolata sevgisi ressam yaptı
Çikolata sevgisi ressam yaptı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 27....
Formula 1'de sıradaki durak Çin
Formula 1'de sıradaki durak Çin

Çikolata sevgisi ressam yaptı

Çocukken çikolata satın alabilmek için amatör resimler çizmeye başlayan Bosna Hersekli Frljic, bugün Türk kahvesi ile çizdiği resimlerle dikkat çekiyor.

Çikolata sevgisi ressam yaptı

Çocukken çikolata satın alabilmek için amatör resimler çizmeye başlayan Bosna Hersekli Frljic, bugün Türk kahvesi ile çizdiği resimlerle dikkat çekiyor.

07 Nisan 2017 Cuma 12:38
5 Okunma
Çikolata sevgisi ressam yaptı

MOSTAR - Ülkenin güneybatısındaki Siroki Brijeg şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Bosna Hersekli Martin Frljic, halen Siroki Brijeg Sanat Akademisi'nde eğitimine devam ediyor.

Resme nasıl başladığını anlatan Frljic, çocukken çikolata satın alma arzusunun verdiği ilhamla resim yeteneğini keşfettiğini söyledi.

"Resimden kazandığım ilk parayla çikolata aldım"

Henüz altı yaşındayken basit resimler çizmeye başladığını ifade eden Frljic, "Çikolata satın alabilmenin ruhumda uyandırdığı ilhamla kendimi resim sanatına adama kararı aldım. Resimden kazandığım ilk parayla çikolata almıştım. İşte o çikolata, sanat hayatımın da başlangıcı oldu." dedi.

O yıllarda bir çocuğun resmini çizdiğini ve resmi çocuğun ablasının satın aldığını aktaran Frljic, "Parayla satın aldığı çikolatayı kardeşlerimle paylaşmak istememiştim. Evimizin arkasına saklanıp tek başıma yemiştim. İşte o gün, resimden para kazanabileceğimi anladım." diye konuştu.

Frljic, resim çizmenin hayatının vazgeçilmezi haline geldiğini belirterek, mutlu olduğunda da hüzünlü olduğunda da fırçasını ve tuvalini alıp resim çizdiğini anlattı.

Çocukluğundan beri resmi hiç bırakmadığını ve çizdiği portrelerde insanları şaşkına düşüren detaylar yakaladığını dile getirerek, 2012 yılında başladığı sanat akademisinde ise resmin farklı bir boyutu ile tanıştığını, sadece maddi kazanca odaklanmadan yaratıcılık ve yeniliği kovaladığını söyledi.

Şimdilerde daha çok üç boyutlu resimler üzerine çalıştığını ifade eden Frljic, daha önce Saraybosna ve Belgrad'da festivallere katıldığını, yakın zamanda Almanya'da da benzer bir etkinliğe katılacağını kaydetti.

Mostar Köprüsü'nü Türk kahvesiyle çizdi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali'ne de katılan Frljic, festivalde şehrin simgesi olan tarihi Mostar Köprüsü'nü Türk kahvesiyle çizerek, dikkatleri üzerine çekti.

Frljic, Mostar Köprüsü'nün Bosna Hersek tarihinde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Fırçamı içtiğim kahveye batırdım. Fincanın içerisindeki kahve ile Mostar Köprüsü'nü tuvale işledim." dedi.

Festivalde çizdiği resimlerin yanı sıra "çocukluk aşkı" çikolatadan yaptığı mozaikler ve heykelciklerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Frljic, aynı zamanda kahve taneciklerini de resimlerinde motif olarak kullanıyor.

Frljic, bir süre sonra kahve tanecikleri ile yaptığı resimlere çikolata parçacıklarını da eklemeye başladığını ve resimlerinin daha büyük boyutlara ulaştığını aktararak, "Keyif aldığınız şeyleri sanatla birleştirmek inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çikolata SevgsiiRessamResimTürk Kahvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor
'Yılın Basın Fotoğrafları' sanatseverlerle buluşuyor
Kruvaziyer turizmine destekte sona gelindi
Kruvaziyer turizmine destekte sona gelindi
5 bin yıllık miras
5 bin yıllık miras
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında
Oscar Ödül töreni yılın bombası oldu
Oscar Ödül töreni yılın bombası oldu
'Güzel ülkem Türkiye'
'Güzel ülkem Türkiye'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ