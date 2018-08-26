'Çiçek kesen' elleriyle 'çiçek çizmeyi' öğretmek istiyor

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle eğitimine ara veren ancak çiçek seralarında iş bulunca açık öğretim lisesine başlayan 25 yaşındaki Kadriye Tantik, resim öğretmeni olmak istiyor.

Daha iyi iş bulma umuduyla yaklaşık 18 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya göç eden babası ve aile fertleriyle küçük yaşta büyükşehrin yolunu tutan Kadriye Tantik, çiçek seralarının hünerli işçilerinden biri.

Dokuz çocuklu bir ailenin kızı olan ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan ancak çok sevdiği resimden asla vazgeçmeyen Tantik, bir süre önce başladığı açık liseyi tamamlayarak üniversite kazanıp resim öğretmeni olmak çocukluk hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Kestiği, ayıkladığı çiçeklerin birçoğunun resmini çizen Tantik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçekle haşır neşir olmayı da onların resimlerini çizmeyi de çok sevdiğini söyledi. İlk ve ortaokulu Antalya'da tamamladığını anlatan Tantik, şöyle devam etti:

"Resim derslerim çok iyiydi. Kendime resim öğretmenliğini hedef olarak belirledim. Sürekli resim öğretmeni olduğumu, öğrencilerime resim yapmayı öğrettiğimi hayal ettim ancak 9 çocuklu bir ailenin en büyük evladıyım, diğer kardeşlerimin de okuması gerekiyordu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle liseye gidemedim, eğitime ara vermek zorunda kaldım."

Hayalini gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı olduğunu ve iş aradığını dile getiren Tantik, bir arkadaşının vasıtasıyla çiçek seralarında işe başladığına işaret etti. İlk etapta çok zorlandığını söyleyen Tantik, "Çiçek ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama zamanla öğrendim. Zaman zaman 40 derecenin altında seralarda, arazide, zaman zaman da depoda çalıştım. Bugün depo şefi olarak görev yapıyorum." diye konuştu.

Para kazanmaya başlayınca ilk olarak açık öğretim lisesine başvurduğunu anlatan Tantik, "Biraz para biriktirdim ve heyecanla liseyi nasıl bitirebileceğimi araştırdım. Açıktan lise eğitimine başladım, bu yıl üçüncü sınıftayım. Gelecek yıl üniversite sınavına girip, Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmak istiyorum. Kestiğim, uğraştığım çiçeklerin resimlerini çiziyorum, inşallah resim öğretmeni olunca bu bana ayrı bir güç verecek." ifadelerini kullandı.

"Çiçek kesen ellerim, yarın miniklere çiçek çizmeyi öğretecek"

Mesai zamanlarında seralarda çiçek ile uğraştığını, izin günlerinde ise öğretmenevine ait bir atölyeye giderek resim ve çizim çalışması yaptığını ifade eden Tantik, yoğun bir süreç yaşadığını ancak bu durumdan çok mutlu olduğunu aktardı.

Çiçek seralarını bir araç olarak gördüğünü belirten Tantik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiçek seralarında çalışmak benim için bir amaç olmadı, hedefine ulaşmak için bir araç oldu. Nitekim tek tek hayallerimi gerçekleştiriyorum. Burada bana çok güzel bir olanak sunuldu, hem para kazanıyorum hem eğitim hayatımı devam ettiriyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandıktan sonra da burada çalışmaya devam edeceğim çünkü üniversiteyi bitirebilmem için de paraya ihtiyacım olacak. Burası bana hayallerimi gerçekleştirme imkanı sunuyor. İnanıyorum ki üniversiteyi tamamlayıp, resim öğretmeni olacağım, bugün çiçek kesen ellerim, yarın minik öğrencilere çiçek çizmeyi öğretecek."

Kız kardeşine örnek oldu

Kız kardeşinin de yanında çalışmaya başladığını dile getiren Kadriye Tantik, kardeşinin muhasebe bölümünde eğitim gördüğünü ve onun da bu alanda üniversiteye gitmek istediğini vurguladı. Ekonomik sıkıntıları eğitim için bir engel olarak görmediğine dikkati çeken Tantik, şunları kaydetti:

"Maddi sıkıntı nedeniyle okutulamayan nice öğrenciler var. Bunları görünce üzülüyorum. İnanın hem çalıştırıp hem okutmaya sevk eden çeşitli iş sektörleri var. Benim önümü açan çiçek seraları oldu. Çalışmak isteyen herkese iş var, yeter ki siz isteyin. Diğer kardeşlerime de örnek olduğumu düşünüyorum."