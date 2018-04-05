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Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali, Çevrimdışı İstanbul Dergisi’nin ev sahipliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu’nun ana sponsorluğunda Stratejik İletişim ve DAM'ın katkılarıyla 5 Nisan 2018 tarihinde DAM’ da başlıyor.

Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali, Çevrimdışı İstanbul Dergisi’nin ev sahipliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu’nun ana sponsorluğunda Stratejik İletişim ve DAM'ın katkılarıyla 5 Nisan 2018 tarihinde DAM’ da başlıyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 15:00
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Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Başlıyor

İSTANBULÇeşitli ülkelerden sanatçıların katılacağı festival, 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yılın ana teması Şiir: Sonsuzluk Makinesi” olarak belirlenen festival, 5 Nisan saat 16.00’da Şairlerin Yuvarlak Masa toplantısı ile başlayacak. Festivalde şiir dinletilerinin yanı sıra, dans ve müzik etkinlikleri de sahnelenecek.

Mustafa Köz’un onur konuğu olduğu festivale, müzisyen Jehan Barbur ile Robot Şair (Deniz Yılmaz) da şiirleri ile katılacak.  Festivalde Türkiye’den Emel İrtem, Çağla Meknuze, Emel Kaya, Betül Dünder, Engin Özmen, Gökhan Arslan, Mahir Karayazı ile Mustafa Atapay şiirleri ile yer alırken; festivalin yabancı konukları ise Hollanda’dan Simone Atangana Bekono, Frank Keizer, Mischa Andriessen ile Marije Langelaar, İzlanda’dan Ásta Fanney Sigurðardóttir, Yunanistan’dan Christos Koukis, Moğolistan’dan Hadaa Sendoo, Hindistan’dan Hemant Divate, Almanta’dan Max Czollek, ABD’den Tara Skurtu, Belçika'dan Michael Vandebril  ile Romanya’dan Tiberiu Neacsu olacak.

İstanbullu sanatseverlerin ücretsiz olarak izleyebilecekleri Festival, ağırlıkla Beyoğlu’nun tanınmış sanat mekânlarından DAM’daki etkinliklerle gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivaliİstanbul5 Nisan
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