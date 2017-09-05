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”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 

Yapımcılığını Serpil Altın Film veSaygın Film’inyaptığı, komedi filmi “Cenaze İşleri” 8 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 

Yapımcılığını Serpil Altın Film veSaygın Film’inyaptığı, komedi filmi “Cenaze İşleri” 8 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

05 Eylül 2017 Salı 16:04
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”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 

“Cenaze İşleri” oyuncuları filmin ilk gösterimi olan 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de Özdilek Park İstanbul Cinetime sinemalarında hayranlarıyla buluşuyor. 

İSTANBUL- Daha önce Kızkaçıran, Sağsalim, Terkedilmiş ve Öldür Beni gibi filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur’un çektiği filmde, belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan karakterinin başına gelen talihsiz olaylar mizahi bir dille anlatılıyor. Melih Selçuk’un Orhan karakterini canlandırdığı filmde ayrıca Cemre Melis Çınar, Suzan  Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan ve Bedia Ener, Aydan Burhan ve Halil Kumovayer alıyor. Filmin müziklerinde ise Altın Portakal ödüllü Mehmet Erdem’in imzası bulunuyor.

Bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komedi türünde anlatan filmin senaryosu Korhan Uğur’un ve Serpil Altın’ın imzasını taşıyor.

Ölümün yakınlarında dolaşsa da yaşamın değerli olduğunun altını ince çizgilerle çizen ve komedinin ince zekasına sahip çıkan Cenaze İşleri erkek dünyasını olabildiğince naif bir şekilde anlatıyor.Ailece izlenebilecek olan Cenaze İşleri akıcı bir kurguyla seyircinin merakını da diri tutacak bir komedi filmi.

Turne programına filmin çekildiği Eskişehir’de devam edecek olan oyuncular 9 Eylül Cumartesi saat 20.00’de Özdilek Eskişehir Cinetime’da hayranlarıyla birlikte filmi izleyecek. Filmin oyuncuları 10 Eylül Pazar günü saat 17.00’de ise Düzceli hayranlarıyla Özdilek Düzce Cinetime’da buluşup programlarını tamamlamış olacak.

Konusu:

Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalışır. Kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.

Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan’a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.

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Anahtar Kelimeler:
“Cenaze İşleri”8 Eylül’deMelih SelçukKorhan Uğur
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