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Cemil Meriç'in doğduğu evde resim sergisi

Lise öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi, Cemil Meriç'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğduğu evde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cemil Meriç'in doğduğu evde resim sergisi

Lise öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi, Cemil Meriç'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğduğu evde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

03 Haziran 2018 Pazar 14:38
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Cemil Meriç'in doğduğu evde resim sergisi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 4. Sanat Günleri kapsamında Cemil Meriç'in doğduğu evde karma resim sergisi açıldı.

Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi ve Yahya Turan Fen Lisesi öğrencilerinin yağlı boya, kara kalem ve atık çalışması eserleri, ilçede restorasyon çalışmalarının ardından kültürevine dönüştürülen, yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğdu evde sergilenmeye başlandı.

Öğrenciler tarafından 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucu açılan sergide, 50 eser yer aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çüter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğrenciler, ziyaretçileri yaptıkları eserler hakkında bilgilendirdi.

Sergide mini konser de verildi.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi Müdürü İsa Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen 4. Sanat Günleri etkinliğinin amacının Cemil Meriç'i tanıtmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin Cemil Meriç'in doğdu evde yapılmasının ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Benli, ''Her iki okulun öğrencileri tarafından emek verilen eserlerin bir ustanın evinde sergilenmesi öğrencilerimize de olumlu katkılar sağlıyor.'' dedi.

Gün boyu gezilebilecek sergi, yarın ve 5 Haziran'da da Antakya'da bir alışveriş merkezinde beğeniye sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayCemil MeriçCemil Meriçin Doğduğu Ev
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