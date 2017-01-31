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Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Almadovar yapacak.

Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Almadovar yapacak.

31 Ocak 2017 Salı 13:55
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Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak

Cannes Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamada, yaşayan en ünlü İspanyol yönetmen ve senaryo yazarı kabul edilen ve melodramatik filmleriyle bilinen 67 yaşındaki Pedro Almadovar'ın bu yıl 70'incisi düzenlenecek festivalde jüri başkanı olacağı bildirildi.

Açıklamada Almadovar'ın üstleneceği görevle ilgili sözlerine yer verilerek, ünlü yönetmenin "Sadece şunu söyleyebilirim, benliğimi, vücudumu ve ruhumu bu göreve adayacağım, bu benim için hem bir ayrıcalık hem de zevk." ifadelerini kullandığı belirtildi. 

Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs'ta yapılacak. Festival jürisi üyelerinin nisan ortasında açıklanması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CannesCannes Film FestivaliPedro Almadovar
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