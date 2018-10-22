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Cankat Kalyoncu'dan yeni sergi

Çağdas sanatın en beğenilen isimlerinden birisi olan resim sanatçısı Cankat Kalyoncu’nun ‘’Paralel Evrenlerde Varoluş adlı sergisi 02-17 Kasım tarihleri arasında Nişantaşı’nda Corvo Art and Luxury’de sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Cankat Kalyoncu'dan yeni sergi

Çağdas sanatın en beğenilen isimlerinden birisi olan resim sanatçısı Cankat Kalyoncu’nun ‘’Paralel Evrenlerde Varoluş adlı sergisi 02-17 Kasım tarihleri arasında Nişantaşı’nda Corvo Art and Luxury’de sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:53
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Cankat Kalyoncu'dan yeni sergi

Üçüncü kişisel sergisini sanatseverlerin izlenimine sunan çağdaş sanatın radikal ismi Kalyoncu,  “Paralel Evrenlerde Varoluş" başlığı altındaki tuval üzerine yağlıboya ve kağıt işlerinin yer aldığı çalışmasında evren, varoluş, gerçeklik ve kimlik kavramları üzerinden bize “kendimizi neden bu evrende, bu dünyada, mümkün olan diğer tüm onca ihtimalden birinde değil de tam da deneyimlediğimiz bu evrende bulduk?” sorusunu soruyor.

Cankat Kalyoncu’nun resimlerine bakınca minyatürleri, peyzajları, farklı karakter ve objeleri post

modern bir yaklaşımla aynı tuval üzerinde sergilediğini görüyoruz. Sessiz çığlıklar atan karakterleri üzerinden kendi konumlandırılışının en saf hali olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Cankat Kalyoncu bu sözlerle 3. kişisel sergisinde bizi farklı evrenlerde kendi var oluşuna davet

ediyor.

Sanatçı, serginin ikinci günü olan 3 Kasım tarihinde ise galeride sanatseverlerin sanat ve sergi üzerine sorularını da yanıtlıyor olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cankat Kalyoncu
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