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Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak

Çanakkale şehitlerine ithafen hazırlanan "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" 18 Mart'ta sahnelenecek.

Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak

Çanakkale şehitlerine ithafen hazırlanan "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" 18 Mart'ta sahnelenecek.

14 Mart 2018 Çarşamba 11:08
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Çanakkale Zaferi orotoryo ile kutlanacak

Çanakkale şehitlerine ithafen hazırlanan "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo"su 18 Mart'ta sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik, CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çetin Işıközlü'nün, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden ilham alarak bestelediği orotoryo, Çanakkale Zaferi’nin duygusunu sahneye taşıyacak.

Şefliğini de Işıközlü'nün yapacağı etkinlikte, 5 bölümden oluşan "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo"su CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu tarafından yorumlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleÇanakkale Zaferi
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