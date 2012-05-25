Can Bonomo finalde

57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil eden Can Bonomo, 26 Mayıs'ta yapılacak finalinde yarışmaya hak kazandı.

46 ülkede yayınlanan yarışmada ülkelerden gelen oylarla ikinci yarı final grubundan finale kalan 10 ülke belirlendi.

Finale hak kazanan 10. ülkenin adı okunmadan yaklaşık 25 bin seyircinin bulunduğu Crystal Hall ''Türkiye-Türkiye'' nidalarıyla inledi.

Altın bileti Türkiye'nin almasıyla Crystal Hall, bayram yerine döndü.

Türkiye ile birlikte finale Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Malta, Ukrayna, İsveç, Estonya, Norveç, Bosna-Hersek ve Litvanya çıktı.

57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 26 Mayıs'ta yapılacak finalinde 1 ve 2. yarı finalden katılacak 10'ar ülke ile finale doğrudan katılan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve evsahibi Azerbaycan temsilcileri sahne alacak.