İSTANBUL - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo, Bakü'ye gitti.

Bonomo, Bakü'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda kendisini uğurlamaya gelen çok sayıda seveniyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Can Bonomo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuk öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi.

''Artık son provalar ve yarışma için Bakü'ye yolculuk başlıyor'' diyen Bonomo, şöyle devam etti:

''Bizleri destekleyen çok sayıda sevenlerimiz, şans dilemek ve bizleri uğurlamak için sabahın erken saatlerinde buraya geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tabii ki bu duruma sevindiğimiz kadar, buruk da bir ayrılık yaşıyoruz. Çünkü ülkemizde bıraktığımız sevenlerimizi bu sürede çok özleyeceğiz. Amacımız ülkemizi en iyi ve başarılı şekilde temsil etmektir. Bunun için elimizden geleni ekip olarak en iyi şekilde yapacağız. Asıl destek şimdi başlıyor. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm sevenlerimize teşekkür ederim.''

Bonomo, bir gazetecinin sorusu üzerine, yarışmada, Karadağ ve Malta grubunun seslendireceği parçaların favorisi olduğunu söyledi.