Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Can Bonomo, Bakü'ye gitti

Yarışmada, Türkiye'yi ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo, Bakü'ye gitti

Can Bonomo, Bakü'ye gitti

Yarışmada, Türkiye'yi ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo, Bakü'ye gitti

15 Mayıs 2012 Salı 13:33
967 Okunma
Can Bonomo, Bakü'ye gitti

İSTANBUL  - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, ''Love Me Back''  adlı şarkısıyla temsil edecek Can Bonomo, Bakü'ye gitti.

Bonomo, Bakü'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda kendisini uğurlamaya gelen çok sayıda seveniyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Can Bonomo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuk öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi.

''Artık son provalar ve yarışma için Bakü'ye yolculuk başlıyor'' diyen Bonomo, şöyle devam etti:

''Bizleri destekleyen çok sayıda sevenlerimiz, şans dilemek ve bizleri uğurlamak için sabahın erken saatlerinde buraya geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tabii ki bu duruma sevindiğimiz kadar, buruk da bir ayrılık yaşıyoruz. Çünkü ülkemizde bıraktığımız sevenlerimizi bu sürede çok özleyeceğiz. Amacımız ülkemizi en iyi ve başarılı şekilde temsil etmektir. Bunun için elimizden geleni ekip olarak en iyi şekilde yapacağız. Asıl destek şimdi başlıyor. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm sevenlerimize teşekkür ederim.'' 

Bonomo, bir gazetecinin sorusu üzerine, yarışmada, Karadağ ve Malta grubunun seslendireceği parçaların favorisi olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:35
Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ