“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Pusula Sanat Evi sanatçıların “Cam Kenarı” adını taşıyan Karma Resim Sergisini 17 Ekim 2018 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

Sergi açılış kokteyli öncesi sergi organizatörü sanatçı Celalettin Tandoğdu serginin temasına dair konuşmasında “İnsan bir cam kenarında oturur da bakarsa yarınlara, uzaklara, geçmişe, geleceğe an’a ve hayata sözlerini söyleyerek hangi pencereye dayanmışta, bakıyorum habire gömülen zaman” der...sözleri ile konusuna dair serginin açılışını yaptı.

Sergi; sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı ile gerçekleşti. Sergiye katılan sanatçıların eserleri inanılmaz beğeni aldı.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar; Nilüfer Adam, Mehmet Enis Akalın, Aysel Aktan, Elif Aslan, Nuran Kurtuluş Akaman, Seda Avunca, Şenay Bozdemir, Gülnur Çetinel, Burcu Denli, Özlem Ergene, Didem Germen, Sezi Giray, Sıla Güven, Tülin Harmankaya, Berna İkbal, Elanur Kaya, İnci Kaymak, Zehra Ece Kayrak, Müjde Kılıçkıran, Simon Kohen, Birgül Makijo, Nezahat Orhan, Selma Sarmuşak, Gülay Saydan, Özge Şahin, Doğan Tanju, Almila Telci, Zahide Üner, S.Sevgi Ünlü

Sergi sanatseverler tarafından “Pusula Sanat Evi” de 5 Kasım 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.