Yönetmen Çağan Irmak

, Türk dizilerinin gereğinden fazla uzun olduğunu belirterek, "Türkiye’de yaşıyorum ve

Türk dizisi izlemek istiyorum ama dayanamıyorum

." dedi.

"Asmalı Konak", "Çemberimde Gül Oya", "Yol Arkadaşım" gibi diziler ile "Bana Şans Dile", "Mustafa Hakkında Herşey", "Babam ve Oğlum", "Ulak", "Issız Adam", "Karanlıktakiler", "Prensesin Uykusu", "Dedemin İnsanları", "Tamam mıyız?" "Unutursam Fısılda" ve "Nadide Hayat" gibi filmlerin yönetmeni Irmak, Trakya Üniversitesi Sinema Topluluğunun davetlisi olarak geldiği Edirne'de öğrencilerle buluştu.

Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde öğrencilere sanat hayatından örnekler veren ve tavsiyelerde bulunan Irmak, öğrencilerin bir sorusu üzerine Türk dizileri hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Türk dizilerinin de 45 dakikayla sınırlanacağına inanıyorum"

Irmak, reyting sisteminin diziler üzerinde yoğun bir baskı kurduğuna değinerek, baskının kaldırılması halinde Türk dizilerinin de yabancı diziler gibi 45 dakikayla sınırlanacağına inandığını söyledi.

Dizilerin süresini uzatmak için gereksiz ayrıntılarla doldurulduğunu belirten Irmak, şu görüşleri paylaştı:

"Dizinin birinde bir sahnede kapı açılıyor, 5 dakika yürüyor, bekletiyor, bekletiyor, '120 dakika dolsun' diye, sonunda kız 'tuzu ver' diyor. Sadece zamanı doldurmak için böyle yapılıyor. Algı seviyesi artık yerlere düştü. Bunu yapanlar, 'bu diziyi ev kadınları izliyor. Ev hanımları aynı esnada çocuğunu doyuruyor yada başka bir işle uğraşıyor, onun için 10 kere söyletiyorum aynı sözü' diyor. Bunu istemeyecek başka bir seyirci kitlesi lazım.

Seyirci kitlesi biraz ilerleyecek bizler biraz geleceğiz ortada bir yerde buluşup daha iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye’de yaşıyorum ve Türk dizisi izlemek istiyorum ama dayanmıyorum. Keşke izlesem ve söyleyebilsem; 'şu dizileri izliyorum' diye. 'Keşke şu dizileri izliyorum, bu diziler ufkumu açıyor' diyebilsem ama maalesef olmuyor.’’

AA