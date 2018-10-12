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Çağan Irmak'tan Yeni Film

ÇağanIrmak'ın yeni filmi ‘Bizi Hatırla’’ yakında sinemalarda

Çağan Irmak'tan Yeni Film

ÇağanIrmak'ın yeni filmi ‘Bizi Hatırla’’ yakında sinemalarda

12 Ekim 2018 Cuma 11:11
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Çağan Irmak'tan Yeni Film

İSTANBUL- Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni sinema filmi‘‘Bizi Hatırla’’, 23 Kasım’da vizyona giriyor.

Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiğibir Çağan Irmak filmi olan ‘‘Bizi Hatırla’’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucukyer alıyor...

Bizi Hatırla filmi konusu:

Kaan (Tolga Tekin) binbir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i (Altan Erkekli) ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durumla beraber birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu durum Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.

Haber: Elif Günay

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Çağan Irmak’‘Bizi Hatırla23 Kasım
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