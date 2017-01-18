Büyük eğlence için geri sayım

İSTANBUL- Büyük açılış gecesinde startı, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden ve yeni baba olan Ozan Çolakoğlu vererek, gelen konuklara eğlenceyle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Birbirinden ünlü isimlerinin katılımıyla açılacak olan mekan, eğlence ve sohbeti bir arada bulabileceğiniz ambiyansı ve dikkat çekici dekorasyonuyla gece hayatına hızlı bir giriş yapacak.



Gece hayatının gözde mekanlarından olacak olan bu mekan icin açılış günü gelen her misafir için bir de ağaç dikerek çevre bilinci ve doğanın korunması yönünde ki duyarlılığıyla dikkat çekiyor. Açılışı organizatör Engin Taşkıran tarafından yapılan bu etkinlik ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışı ile her hafta house müzik sevenlere, birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin yanı sıra farklı müzik performanslarına da evsahipliği yaparak eğlence hayatın da müzik severlerin buluşma noktası olacak.

"Ozan'ın ismini duyunca duygulandım"

Açılış hakkında tarafımıza bilgi veren Engin Taşkıran; "Ülke genelinde de bir çok konserler ödül törenleri ve bir cok organizasyonlar yaptım, işimi aşkla yapıyor ve işin mutfak tarafında olmanın keyfini yaşıyorum. Sanatçı ve halka köprü kurmak ve onları bir araya getirmek de sanatın bir parçasıdır. Nişantaşı Stalk yöneticileri ile toplantı yaptığımızda ise açılış için gelicek ünlünün adını duyduğum zaman ayrı bir sevinç duydum. Ozan Çolakoğlu ve bir cok ünlünün katılacağı gece de tüm sanatçı dostları ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Elif Günay