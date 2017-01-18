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Büyük eğlence için geri sayım

İstanbul gece hayatı yeni bir mekan kazandıran Nişantaşı Stalk, 21 Ocak’ta house müzik sevenlere kapılarını açıyor

Büyük eğlence için geri sayım

İstanbul gece hayatı yeni bir mekan kazandıran Nişantaşı Stalk, 21 Ocak’ta house müzik sevenlere kapılarını açıyor

18 Ocak 2017 Çarşamba 18:06
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Büyük eğlence için geri sayım

İSTANBUL- Büyük açılış gecesinde startı, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden ve yeni  baba olan Ozan Çolakoğlu vererek, gelen konuklara eğlenceyle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Birbirinden ünlü isimlerinin katılımıyla açılacak olan mekan, eğlence ve sohbeti bir arada bulabileceğiniz ambiyansı ve  dikkat çekici dekorasyonuyla gece hayatına hızlı bir giriş yapacak.

Gece hayatının gözde mekanlarından olacak olan bu mekan icin açılış günü gelen her misafir için bir de ağaç dikerek çevre bilinci ve doğanın korunması yönünde ki duyarlılığıyla dikkat çekiyor. Açılışı  organizatör  Engin Taşkıran tarafından yapılan bu etkinlik ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışı ile her hafta house müzik sevenlere, birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin yanı sıra farklı müzik performanslarına da evsahipliği yaparak eğlence hayatın da müzik severlerin buluşma noktası olacak.

"Ozan'ın ismini duyunca duygulandım"

Açılış hakkında tarafımıza bilgi veren Engin Taşkıran; "Ülke genelinde de bir çok konserler  ödül  törenleri  ve bir cok organizasyonlar  yaptım,  işimi aşkla yapıyor ve işin mutfak  tarafında  olmanın keyfini  yaşıyorum. Sanatçı ve halka köprü kurmak  ve  onları  bir  araya  getirmek  de sanatın bir parçasıdır. Nişantaşı Stalk  yöneticileri ile toplantı  yaptığımızda  ise  açılış  için gelicek  ünlünün  adını  duyduğum  zaman  ayrı bir sevinç  duydum. Ozan  Çolakoğlu  ve  bir cok  ünlünün  katılacağı  gece de tüm sanatçı dostları ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Ozan çolakoğluEngin TaşkıranAçılışGece Klübü
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