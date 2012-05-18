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''Bursa'nın Kara Tren Hikayesi'' siyah beyaz karelerde

Bursa'nın 56 yıllık ''kara tren'' serüvenini, siyah beyaz fotoğraflar ve hikayeleriyle günümüze taşıyan ''Bursa-Mudanya Treni Sergisi'' açıldı

''Bursa'nın Kara Tren Hikayesi'' siyah beyaz karelerde

Bursa'nın 56 yıllık ''kara tren'' serüvenini, siyah beyaz fotoğraflar ve hikayeleriyle günümüze taşıyan ''Bursa-Mudanya Treni Sergisi'' açıldı

18 Mayıs 2012 Cuma 18:30
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''Bursa'nın Kara Tren Hikayesi'' siyah beyaz karelerde

BURSA - Bursa'nın 56 yıllık ''kara tren'' serüvenini, siyah beyaz fotoğraflar ve hikayeleriyle günümüze taşıyan ''Bursa-Mudanya Treni Sergisi'' açıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mudanya-Bursa treninin 56 yıl faaliyette bulunduğunu anlatarak, hattın kapatılmasının ardından günümüze kadar uzanan 64 yıllık da bir tren özlemi olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin aynı hat üzerinde planladığı nostaljik hat ile bu özlemin sona ermesini dileyen Usta, ''Bursa, aktif olan 20 müzesi ile İstanbul'dan sonra bu alanda çok sayıda turisti ağırlayacak kapasiteye sahip bir kent. Bursa Kent Müzesi de alanında marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursa Kent Müzesi'nin müzecilik alanında Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bugün de anlamlı bir sergi açtıklarını vurgulayan Altepe, şöyle devam etti:

''Bursa'da ipek ticaretini geliştirmek amacıyla kurulan Mudanya treninin hikayesini Bursalılarla paylaşıyoruz. Keşke bu hat hiç kapatılmasaydı. Raylar alelacele sökülmüş, neden söküldüğünü bilmiyoruz. Büyüklerimizin Mudanya treni ile ilgili birçok anısını duyuyoruz. Trenin Bademli yokuşunda yavaşlaması, bu sırada trenden inip meyve bahçelerinde meyve toplanması, hafta sonları trenle ailece denize gidilmesi gibi birçok anıya tanıklık ettik. Bu anıları yaşatmak için tarihi hat üzerinde bulunan Merinos İstasyonu'na trenimizi koyduk. İnşallah bir gün tren, oradan Mudanya'ya kalkar. Bunun için çalışmalarımız sürüyor.''

Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez ise yaklaşık 1,5 yıllık emek sonucu ortaya çıkan sergiye fotoğraflarıyla katkı veren bağışçılara teşekkür etti.

Altepe, konuşmaların ardından, Mudanya-Bursa treninde makinist olarak çalışan 85 yaşındaki İbrahim Tunabay ile sergiye fotoğraflarıyla katkı sağlayan bağışçılara teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra, Bursa-Mudanya Demiryolu Projesi'nin hazırlanmasından rayların döşenmesine, seferlerin başlamasından kapatılıp rayların sökülmesine kadar geçen 56 yıllık ''kara tren'' serüvenini, tarihi belge ve siyah beyaz eski fotoğraflarla günümüze taşıyan serginin açılışı gerçekleştirildi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 10:31
Anahtar Kelimeler:
Bursanın Kara Tren Hikayesi Siyah Beyaz Karelerde
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