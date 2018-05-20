Burçin Orhon Yazar Oldu

Ünlü dansçı Burçin Orhon'un da yazar kadrosunda bulunduğu ve ilk kez yazarlık deneyimini yaşadığı kitabın tanıtımı geçtiğimiz gün Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin bahçesinde tüm öğrenciler ve yüzlerce kitapseverin katılımı ile birlikte gerçekleştirildi.

Ünlü yazar ve tiyatro oyuncusu Ayşe Erbulak, bir ilke imza attığı çalışmaya ilişkin; “Bizler için hayalden öte bir olaydı. Bugün büyük çabalar ve çalışmalar ile gerçekleştirdiğimiz hayalimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kitap yazarlarına, kitaplarını imzalattırmak isteyen kitap severler uzun kuyruklar oluşturarak izdihama sebep oldu. Düzenlenen imza gününde Süheyl Uygur, eşi Burçin Orhon'u yalnız bırakmadı.

Orhon ise eşine olan sevgisini; “Süheyl bana üç günde âşık oldu. Onun aşkını gerçek bir sevgiye dönüştürmem yıllarımı aldı. İyi ki şu an yanımda.” sözleriyle ifade etti.

Haber: Elif Günay