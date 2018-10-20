Buray’ın ‘Kehanet’i çıktı!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, 3. stüdyo albümü “KEHANET”i Sony Music etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Gözde Ançel ile müzikal işbirliğini bu albümde de sürdüren Buray; albümdeki tüm besteleri Gözde Ançel'le birlikte hazırlarken, şarkı sözlerini de yine "müzik yoldaşım" diye tabir ettiği Ançel'e emanet etti.

Albümdeki her şarkının sonunda, şarkı sözlerinin hikayesini yansıtan özel ses efektleri kullanıldı!..

Ağırlıklı olarak duygusal şarkılardan oluşan, biri rap versiyon olmak üzere toplam 12 şarkılık albümde, Buray'ın sevilen müzik tarzı yine gün yüzüne çıkıyor. Albümün bir diğer özelliği de her şarkının sonunda, şarkı sözlerinin hikayesini yansıtan özel ses efektli geçişler kullanılması oldu. Tüm şarkıların aranjelerinde Buray’ın imzası bulunurken, albümün diğer aranjörleri ise Tolga Erzurumlu ve Bahadır Tanrıvermiş.

KLİP İÇİN KARADENİZ’İN SOĞUK SULARINA GİRDİ!..

Albümün ilk video klibi, duygusal ve iddialı çıkış şarkısı "Aşk Bitsin"e çekildi. Senaryoya göre manipülasyona dayalı bir aşk hikayesinde sevdiği kadından uzak durmakla ona kavuşmak arasında kararsız kalan Buray, dolunay puzzlelarının parçalarını tamamladıkça, sevdiği kadını geri getirebilmek için zamanı durduruyor.

Kısa film tadında çekilen ve animasyon dolunay efektlerinin kullanıldığı klipte Buray, başarılı oyunculuk performansıyla da göz doldurdu. Klibin final sahnesinde ise Karadeniz’in soğuk sularına girdi.

Albümün iddialı şarkılarından olan, çıkmaza girmiş aşklara bir yardım çığlığı niteliğindeki “Aşk Bitsin”in klip yönetmenliğini Serdar Börcan, görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstlendi.

Klibin senaryosunu yazan Alper Ataman, Buray’ın klipteki oyuncu koçluğunu da üstlenirken; Balaban Gölü, Durusu ve Karaburun’da 14 saatte çekilen klipte Buray’a oyuncu Nil Özkul eşlik etti.

Buray’dan sürpriz rap düet!..

Albümde yeni akımlara da göz kırpan Buray, son dönemin yükselişteki rap müzisyenlerinden Kezzo ile "Haykırasım Var" şarkısında düet yaptı. Albümde akustik versiyonu da olan şarkının rap sözleri Kezzo’ya ait. Kezzo, bu versiyonun düzenlemelerinde de Gözde Ançel ve Buray’a eşlik etti.

Kıbrıs ve İstanbul’da kaydedilen albümün mixleri Emre Yazgın, mastering çalışmaları ise Çağlar Türkmen’e ait.

Albümün kartonet fotoğrafları Emre Yunusoğlu, diğer imaj fotoğrafları Aykut Gürel imzasını taşıyor.