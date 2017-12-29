Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114517
ALTIN
157.305
DOLAR
3.7687
STERLİN
5.0892
EURO
4.5126
Ronaldo 300 milyonu aştı
Ronaldo 300 milyonu aştı
TRT dizileri dünya ekranlarında
TRT dizileri dünya ekranlarında
Apple özür diledi
Apple özür diledi
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı

Buray yeni yıl coşkusunu Antalya’da yaşatacak

Yeni yılın coşkusu, Buray’ın enerjisiyle zirve yapacak!

Buray yeni yıl coşkusunu Antalya’da yaşatacak

Yeni yılın coşkusu, Buray’ın enerjisiyle zirve yapacak!

29 Aralık 2017 Cuma 13:08
0 Okunma
Buray yeni yıl coşkusunu Antalya’da yaşatacak
banner84

Son dönemin en popüler sanatçısı Buray, yılbaşı gecesi Antalya’daki Port Nature Luxury Resort Hotel’de konser verecek. 

Sen Sevda mısın”, “Aşk mı Lazım”, “Kimsenin Suçu Yok”, “Seni Sevmiyorum Artık” gibi çok sayıda hit şarkıya imza atan pop müziğin yükselen yıldızı Buray, 2018’i Antalya’da karşılayacak. Başarılı şarkıcı, 31 Aralık gecesi Antalya’nın gözde otellerinden Port Nature Luxury Resort Hotel’de sahneye çıkacak.

BU KONSER HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK

Farklı sesi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Buray, orkestrası ve özel hazırladığı geniş repertuvarıyla yılbaşı gecesi unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Başarılı yıldız, yeni yılı eşsiz bir müzik şöleniyle karşılamak isteyenleri eğlenceye doyuracak. Saatler 24.00’e yaklaşırken sevenleriyle geri sayım yapacak olan Buray, şarkılarını da onlarla birlikte seslendirecek.

HABER: AZİZ KARATAŞ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BurayYeni Yıl KonserleriSen Sevda MısınAşk Mı LazımSeni Sevmiyorum ArtıkPort Nature Luxury Resort Hotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT dizileri dünya ekranlarında
TRT dizileri dünya ekranlarında
Amatör astrofizikçi : Orhan Gencebay
Amatör astrofizikçi : Orhan Gencebay
'Atatürk Evi' açılıyor
'Atatürk Evi' açılıyor
'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'
'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'
En çok bunlar izlendi
En çok bunlar izlendi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ