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Bulut Şelalesi'ne 'atlı tur'

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Tar Deresi üzerindeki Bulut Şelalesi'ni ziyaret etmek isteyen turistlere, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda at üzerinde yolculuk yapma heyecanı yaşatılıyor.

Bulut Şelalesi'ne 'atlı tur'

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Tar Deresi üzerindeki Bulut Şelalesi'ni ziyaret etmek isteyen turistlere, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda at üzerinde yolculuk yapma heyecanı yaşatılıyor.

28 Temmuz 2015 Salı 11:21
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Bulut Şelalesi'ne 'atlı tur'
RİZE

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Tar Deresi üzerindeki Bulut Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için atlı safariler düzenleniyor.

Çamlıhemşin Kaymakamı Aziz Gölbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin, 4 bin metre yüksekliğindeki Kaçkar ve Altıparmak dağlarını bünyesinde barındıran önemli doğa turizmi merkezi olduğunu belirtti.

Ayder Yaylası'nın turizmde en cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gölbaşı, yıllık 600 bine yakın turist potansiyeli olduğunu, bunun da giderek artmaya devam ettiğini söyledi.

Tar Deresi üzerindeki şelaleye giden yolun, yaya yolu olarak kullanılması için çalışmalar yaptıklarını bildiren Gölbaşı, şöyle devam etti:

"Kaymakamlık olarak Kaçkar Turizm Birliği ile çalışmalar yürüttük. Bu sayede yaklaşık iki yıldır burası, Ayder Yaylası'na gelen turistlerimiz için güzel bir yürüyüş parkuru haline geldi. Buranın doğal kalmasını istedik ve herhangi betonarme yapıya sıcak bakmadık. Sadece bu yörenin kültürünü yansıtacak şekilde atlı safari yapılmasını sağladık. Özellikle Arap turistlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık."

"Arap turistlerden yoğun ilgi"

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise Bulut Şelalesi'nin Türkiye'nin en yüksek rakımdan akan şelalesi olduğuna işaret etti. Haşimoğlu, "Burası ancak atlı tur veya doğa yürüyüşü yapılarak görülebilecek parkura sahip. Tamamen doğal ortamda bulunan şelaleyi, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

İşletme sahibi Mustafa Memoğlu ise, "Gelen turistlerimiz Bulut Şelalesi'ne, 2 kilometrelik parkurda atlı üzerinde yolculuk yaparak ulaşıyor. Özellikle parkurun açıldığı ilk günde Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bölgemizde termal ve kültürel turizme bir de atlı turizmi kazandırmış olduk" ifadesini kullandı.

"Burası dünyadaki cennet gibi yerlerden biri"

Bölgeye İzmir'den gelen Onur Aydoğdu, "Bu eşsiz doğanın içinde atlı yolculuk yapmak çok güzel. Herkesin yaşaması gereken bir zevk. Bulut Şelalesi de Karadeniz Bölgesi'nin en güzel şelalelerinden biri. Buradaki temiz hava ve oksijen insanın başını döndürüyor. Burası dünyadaki cennet gibi yerlerden biri. Bu yolcuğu atla yapmak ayrı bir heyecan. O şelaleye vardığında aldığı haz tarif edilmez. Bu yüzden herkese, burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 14:27
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Bulut Şelalesine Atlı Tur
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