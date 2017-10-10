Bulgaristan'da sema töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca, Sofya’da sema töreni icra edildi.

Halk Kültür Sarayı’nda (NDK) yer alan Bulgaristan’ın en büyük konser salonunu dolduran 2 bin 500 kişi töreni ilgiyle izledi.

Türk Havayolları ve Türkiye Büyükelçiliği Kültür Tanıtma Müşavirliğinin iş birliği ile düzenlenen tören öncesinde semanın tarihçesi ve anlamına ilişkin Bulgarca ve Türkçe sunum yapıldı.

Hüseyin Fahrettin Dede’nin bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'in icra edildiği tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

"Gittiğimiz her yerde ilgiyle karşılaşıyoruz"

Topluluğun Sanat Yönetmen Yardımcısı Bahri Güngördü, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldikleri Sofya’da tasavvuf müziğine ve kültürüne duyulan ilgiden memnu kaldıklarını söyledi.

Sofya'da sunulan 2 bin 500 davetiyenin tükendiğini belirten Güngördü, daha önce Filibe kentindeki Mevlevihane’de icra ettikleri törenin de takdirle karşılandığını dile getirdi.

"Gittiğimiz her yerde son derece büyük ilgi ile karşılaşıyoruz." diyen Güngördü, kullandıkları kıyafetleri, aksesuarları ve sahnedeki hareketlerin anlamını merak eden izleyicilerin ilgisinin, İslam kültürünün zenginliğine yöneldiğini söyledi.