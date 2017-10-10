Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bulgaristan'da sema töreni düzenlendi

Sofya’da 2 bin 500 kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilen sema törenini izledi.

Bulgaristan'da sema töreni düzenlendi

Sofya’da 2 bin 500 kişi, Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilen sema törenini izledi.

10 Ekim 2017 Salı 10:56
91 Okunma
Bulgaristan'da sema töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca, Sofya’da sema töreni icra edildi.

Halk Kültür Sarayı’nda (NDK) yer alan Bulgaristan’ın en büyük konser salonunu dolduran 2 bin 500 kişi töreni ilgiyle izledi.

Türk Havayolları ve Türkiye Büyükelçiliği Kültür Tanıtma Müşavirliğinin iş birliği ile düzenlenen tören öncesinde semanın tarihçesi ve anlamına ilişkin Bulgarca ve Türkçe sunum yapıldı.

Hüseyin Fahrettin Dede’nin bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'in icra edildiği tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

"Gittiğimiz her yerde ilgiyle karşılaşıyoruz"

Topluluğun Sanat Yönetmen Yardımcısı Bahri Güngördü, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldikleri Sofya’da tasavvuf müziğine ve kültürüne duyulan ilgiden memnu kaldıklarını söyledi.

Sofya'da sunulan 2 bin 500 davetiyenin tükendiğini belirten Güngördü, daha önce Filibe kentindeki Mevlevihane’de icra ettikleri törenin de takdirle karşılandığını dile getirdi.

"Gittiğimiz her yerde son derece büyük ilgi ile karşılaşıyoruz." diyen Güngördü, kullandıkları kıyafetleri, aksesuarları ve sahnedeki hareketlerin anlamını merak eden izleyicilerin ilgisinin, İslam kültürünün zenginliğine yöneldiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığıİstanbul Tarihi Türk MüziğiSofyaBulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ