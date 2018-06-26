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Bu yılın 'Nasreddin Hoca'sı sanatçı Metin Şentürk olacak

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"nde, temsili "Nasreddin Hoca"lığı, sanatçı Metin Şentürk canlandıracak.

Bu yılın 'Nasreddin Hoca'sı sanatçı Metin Şentürk olacak

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"nde, temsili "Nasreddin Hoca"lığı, sanatçı Metin Şentürk canlandıracak.

26 Haziran 2018 Salı 16:53
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Bu yılın 'Nasreddin Hoca'sı sanatçı Metin Şentürk olacak

Sanatçı Metin Şentürk, 59. "Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"nde, temsili Nasreddin Hoca görevini üstlenecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek şenliklerde Nasreddin Hoca'yı ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün canlandıracağını ifade eden Akkaya, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimizle böyle bir proje yapıp farkındalık oluşturmayı istedik. Metin Şentürk beye bu konuyu ilettiğimizde, sağ olsun çok büyük bir memnuniyetle teklifimizi kabul etti. 'Nasreddin Hocamızı temsil etmek bana bir kıvanç kaynağıdır' dedi. Şenliğimiz yine her zaman olduğu gibi Akşehir Gölü'ne maya çalmasıyla başlayacak. Sonra Nasreddin Hoca'mızı şenliğe çağrı bölümümüz var. Şenlik içerisinde her zaman olduğu gibi çocuklarımız için 5 gün boyunca tiyatrolar olacak, yetişkinler için 2 de tiyatromuz bulunmaktadır. Çeşitli sanatsal atölye çalışmaları, sergiler, sıra yarenleri gösterilerimiz olacak."

Akkaya, şenlik kapsamında sanatçılar Kıraç, Manuş Baba, Fettah Can, Derya Uluğ, İlyas Yalçıntaş ve Ferhat Göçer'in konser vereceklerini de bildirdi.

"Bu yıl 11 ülkeden halk oyunu ekipleri katılacak"

Çeşitli ülkelerden dans topluluklarının şenliğe renk katacaklarını dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11 ülkeden halk oyunu ekipleri katılacak. Bu 11 ülke, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Meksika, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya, Kuzey Osetya, Ürdün olacak. Yerli halk oyunlarımız da bu yıl aramızda olacak. 'Eşeğe ters binme, düz binme', 'en güzel gözlü eşek' ve 'trap atışı' yarışmalarımız yapılacak. Yine fotoğraf ve karikatür yarışmalarımızın ödülleri ilk günlerde takdim edilecek. Fotoğraf yarışmasında 38 ülkeden 2 bin 836 eserle 778 fotoğraf sanatçısı bu yarışmaya katıldı. Bu bizi oldukça memnun etti. Karikatür alanında da 75 ülkeden bin 280 eserle 701 karikatür sanatçısı katıldı. Bunlar şenliğin uluslararası boyutta ilgi gördüğünü göstermektedir. Şenlikleri, Akşehir'i ve Nasreddin Hoca'yı ulusal ve uluslar arası bazda hatırlatacak şekilde düzenlemeye gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehir'imizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Metin ŞentürkUluslararası Nasreddin Hoca ŞenliğiNasreddin Hoca
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