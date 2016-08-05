'Bu marşı sanatçı olduğumuz için değil vatandaş olduğumuz için yazdık'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla "15 Temmuz Marşı"nı yazan sanatçı Murat Kekilli, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin bir darbe girişimine maruz kaldığını ve bunu atlatmak için milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dışarıya çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin bekası ve geleceği için insanların evlerinden dışarıya fırladığını belirten Kekilli, "Böyle bir durumda insanlar çoluğu, çocuğuyla, ailesiyle, canını dişine takıp tankların, uçakların karşısına dikilmeyi hep beraber başardı. İlk günden, hatta ilk saatten beri olayı duyar duymaz dışarıdaydık. Ben darbe yaşamış bir insanım. Çocukluğumuzda darbe oldu. Darbenin ne kadar çirkin, insanlığı elinden alan, insanlığından eden bir sistem olduğunu biliyorum. Tüm bunlar ışığında baktığımızda Allah'ın büyük lütfu, milletimizin dirayeti karşısında karanlık güçler geri çekildiler, teslim oldular" diye konuştu.

Kekilli, demokrasi nöbetlerinde vatandaşlarla yan yana, omuz omuza olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Gerçekten bu millet onur duyulacak bir millet. Dünyaya örnek bir millet." dedi.

"15 Temmuz marşını ulusumuza hediye ettik"

Kekilli, darbe girişiminin ardından feraseti, sabrı ve gücüne tanık olduğu halk için bestelediği 15 Temmuz Marşı'nı daha önce şehitler için yazdığı bir şarkıdan uyarladığını anımsattı.

Marşı bütün şehitlere hediye ettiklerini belirten Kekilli, "Marşımızda genç, çocuk, yaşlı, güvenlik güçlerimiz, hepsini bir araya getirdi. Bütün şehitlerimize hediye olsun dedik. Ulusumuza hediye ettik. Parçamız ulusumuza hediyemiz olsun." diye konuştu.

Marşa her kesimden olumlu tepki aldığını anlatan Kekili, "Sosyal medyada ardı ardına tıklanıyor. Bize gelen haberler de çok olumlu, çok güzel. Allah bir daha böyle durumlara düşürmesin. Düşürmeden bu şarkıları kullanalım. Şehitlerimizi analım. Bir daha biz buraya sanatsal etkinlikler için gelelim. Sanat gecesinde toplanalım, bir araya gelelim. O şarkıyı da söyleyelim ama şehitlerimizi anmak için söyleyelim." ifadelerini kullandı.

Kekilli, demokrasi nöbetlerine bir sanatçı olduğu için değil vatandaş olduğu için katıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Başkomutanımızın isteği doğrultusunda dışarıdayız. Milletimiz için, milletimizin iradesi için dışarıdayız. Bu marşı sanatçı olduğumuz için değil vatandaş olduğumuz için yazdık. İhtiyacımız olduğu için bir araya geldik. Önemli olan buydu. Önce özgürlüğümüzü kazanmamız lazımdı, özgürlüğümüzü kazandık."