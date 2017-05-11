Bu hafta 9 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges Frisbey, Eric Bana ile Djimon Hounsou'nun oynadığı "Kral Arthur: Kılıç Efsanesi" izleyici ile buluşacak.

"Tuz ve Ateş"

Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael Garcia Bernal, Volker Michalowski, Lawrence Krauss ve Anita Briem'in oynadığı "Tuz ve Ateş"in yönetmen koltuğunda Werner Herzog oturuyor.

İlk özel gösterimi Toronto Film Festivali'nde yapılan ABD, Fransa, Almanya ve Meksika ortak yapımı film, Güney Amerika'da yaşanan bir çevre felaketi üzerinden, doğanın ve insanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Yaratık: Covenant"

Ridley Scott'ın yönettiği ve uzayın derinliklerine doğru yeni bir yolculuğu konu alan "Yaratık: Covenant", 2012 yapımı "Prometheus"un devamı niteliğinde bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

"Kaygı"

Ceylan Özgün Özçelik'in Berlin Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştiren ilk uzun metraj filmi "Kaygı", bir haber kanalında kurgucu olarak çalışan genç bir kızın kabusları üzerinden toplumsal hafızanın bireye etkisini irdeliyor.

Algı Eke'nin başrolünde oynadığı filmde, genç oyuncuya Özgür Çevik, Kadir Çermik, Leyla Selen Uçer, Nazan Kesal ve Taner Birsel gibi isimler eşlik ediyor.

"Ağustos Böcekleri ve Karıncalar"

Gün Koper, Bennu Yıldırımlar, Erdem Akakçe, Özer Arslan, Gözde Kocaoğlu ve Yücel Erten'in rol aldığı "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" adlı filmin yönetmenliğini Erhan Tuncer yaptı.

Prömiyeri Adana Film Festivali'nde yapılan dram türündeki film, ölmek üzere olan babaları üzerinden kendi geçmişleriyle hesaplaşmak zorunda kalan ve miras kavgasına düşen 4 kardeşin acıklı durumunu konu ediniyor.

"4N1K"

Deniz Coşkun'un yönettiği "4N1K" adlı filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük ve Sine Özer gibi isimler oynuyor.

Lise öğrencisi genç bir kızın hikayesini odağına alan film özetle şöyle:

"Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, Barış (Burak Yörük) ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünyayla tanışır. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gereken Yaprak, bu durum karşısında bir seçim yapma aşamasına gelecektir."

"Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı"

Burak Serbest'in yazıp yönettiği "Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı", intihar etmeyi düşünen genç bir kızın, son bir kez babaannesini görmek için çıktığı yolculukta yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Edip Tepeli, Doğa Nalbantoğlu, Açelya Devrim Yılhan, Sema Şimşek, Volkan Ünal ve Suna Selen rol aldı.

"Geri Döndü"

İbrahim Vurmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Kamil Burak'ın yönettiği "Geri Döndü", ölümden dönerek intikam arayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Korku ve gerilim türündeki filmde; İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Selin Selvi, Fatih Özaşar, Gökhan Koç ve Belma Mamati gibi isimler rol aldı.

"Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

Günay Köker'in yönettiği, Seda Güven, Anıl İlter, Ali Uyandıran, Balım Gaye Bayrak ve Şahan Yıldırım'ın oynadığı "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu", animasyonla canlı çekimin bir araya geldiği bir çocuk filmi olarak izleyicinin beğenisine sunulacak.