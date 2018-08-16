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Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:39
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Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Game of Thrones" ve "The Hunger Games" serisinin yıldızlarından Natalie Dormer'ın başrolünde oynadığı "Karanlıkta" filmi izleyici ile buluşacak.

Başarılı oyuncuya, Deadpool'la çıkış yapan Ed Skrein ve Emily Ratajkowski'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Anthony Byrne üstlendi.

Suç ve gerilim içerikli filmin konusu özetle şöyle:

"Görme engelli bir piyanist olan Sofia'nın hayatı, üst komşusu Veronique'nin şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle alt üst olur. Olayın sorumluları, cinayetin tek tanığı olan genç kadının peşine düşerler. Sofia kendini bir anda acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelmiş halde bulur. Gizli ajanlarla, suç ve şantajlarla dolu yeraltı dünyasında cinayetin perde arkasını çözmeye çalışırken Sofia'nın yolu, Veronique'nin Bosna Savaşı sırasında soykırım eylemleri yapan savaş suçlusu babasıyla kesişecektir."

"Sevginin Gücü"

Kabir Khan'ın yönettiği "Sevginin Gücü" adlı Hint filminin başrollerinde Salman Khan, Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui ve Kareena Kapoor oynuyor.

2015 yapımı dram türündeki film, tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk sırasında kaybolan konuşma engelli beş yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.

"Köpek Dişi"

Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Köpek Dişi" adlı filmde, Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni ve Anna Kalaitzidou rol aldı.

Yunanistan yapımı dram türündeki film, üç genç kardeşin, dış dünyayla ilgili hiçbir şey bilmeden anne babalarıyla tutsak olarak yaşadıkları evden çıkacakları günü hayal etmelerini konu ediniyor.

"Cin Çıkarması"

Mümtaz Yıldırımlar'ın yönettiği; Petra Bryant, Maria Figgins, Adrian Annis, Tova Leigh ve Holly Jacobson'un oynadığı '"Cin Çıkarması", ikiz kız kardeşinin vefatı sonrası birçok farklı sıkıntıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın hikayesini korku öğeleriyle beyaz perdeye taşıyacak.

"Beyaz Diş"

Jack London'ın 89 farklı dile çevrilmiş kitabından Alexandre Espigares tarafından sinemaya uyarlanan haftanın animasyon filmi "Beyaz Diş", vahşi bir hayvanın gözünden hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyalarına eleştirel bir bakış atmayı amaçlıyor.

"Milyonluk Kuş"

Ufuk Özkan, Gökçe Özyol, Mehtap Bayri, Musviq Şahverdiyev ve Dilara Aliyeva'nın rol aldığı Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı filmin yönetmenliğini Hayal Aslanzade üstlendi.

Komedi türündeki film, Bakü'de bir otelde şoför olarak çalışan bir adamın yurt dışından bir mimarı almak için gittiği havaalanından yanlışlıkla bir kuş hırsızını alması sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Yarım ile Yamalak"

Kubilay Yılmaz'ın yönettiği, Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir, Şevki Özcan ve Fatih Doğan gibi isimlerin oynadığı "Yarım ile Yamalak", iki yakın arkadaş absürt maceralarını konu alıyor.

"Benim Adım Osssman"

Çılgın Sedat'ın yazıp yönettiği "Benim Adım Osssman", bir köşe yazarı olmak adına çıktığı yolculukta gazete dağıtıcısı olarak çalışan bir adamın hayatını konu ediniyor.

Komedi türündeki filmde Çılgın Sedat, Metin Yıldız, Çiğdem Tunç, Deniz Oral, Tayfun Sav, Songül Karlı, Hakan Hatipoğlu ve Cengiz Kurtoğlu rol aldı.

"Siccin 5"

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi "Siccin 5", üç ayrı ailenin hayatlarını etkileyen lanetli kabusların, geçmişte yapılan bir ayinde kesişmesini anlatıyor. 

AA

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FilmSinemaTürkiyeVizyonönce Vatan
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