Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL -

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca Ekmekçi, Bora Akkaş, Miray Daner, Ali Nuri Türkoğlu, Birol Ünel, Cem Uçan, Zeyno Eracar, Murat Arkın ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun rol aldığı "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" izleyici ile buluşacak.

Senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı film; Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hikayesini ele alıyor.

Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatının ilk kez beyaz perdeye taşınacağı filmde; 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış hayat hikayesi, günümüzde geçen bir öyküyle birlikte ilerliyor.

"Yol Kenarı"

Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Yol Kenarı"; bir kıyı kasabasında çözümlenemeyen ölümler ve gizemli doğa olaylarının burada yaşayan insanların üzerinde bıraktığı etkiyi konu alıyor.

Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal, Rıza Akın, Haydar Şişman, Müfit Kayacan, Murat Kılıç ve İsrafil Köse'nin oynadığı filmin senaryosu da Tayfun Pirselimoğlu'na ait.

"Kafir"

Hasan Gökalp'in yazıp yönettiği; Beyza Metin, Gamze Kırlı, Selim Aygün, Caner Çeleksiz ve Kübra Kılınçkaya gibi isimlerin rol aldığı "Kafir"; genç bir kızın gördüğü kabuslar sonucu yaşadıklarına odaklanıyor.

"Azraille Dans"

Sinan Bengier, Tuğba Özay, Yüksel Ünal, Gazi Şeker ve Süreyya Kilimci'nin oynadığı "Azraille Dans" adlı filminin yönetmenliğini Sinan Uzun yaptı.

Komedi türündeki film; küçük bir Ege kasabasında yaşayan ve hayatını hırsızlık yaparak sürdüren bir adamın hikayesini konu alıyor.

"Yol Arkadaşım"

Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı "Yol Arkadaşım" ikinci kez vizyona girecek.

"Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi"

Lawrence Kasdan ile oğlu Jon Kasdan'ın senaryosuna imza attığı "Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi", genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor.

Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton ve Phoebe Waller-Bridge gibi isimlerin başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor.

"Hiçbir Zaman Burada Değildin"

Lynne Ramsay'in, Jonathan Ames'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı, başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı "Hiçbir Zaman Burada Değildin"; geçmişinde birçok travmatik olay atlatan eski bir askerin, kayıp bir kızı bulma görevi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosu Lynne Ramsay tarafından hikayeleştirilen filmde Joaquin Phoenix'e başrolde Ekaterina Samsonov, Judith Roberts, Frank Pando ve Alex Manette eşlik ediyor.

"Küçük Cadı"

Mike Schaerer'in yönetmenliğini yaptığı fantastik türündeki "Küçük Cadı", ormanın en iyi cadısı olmaya karar veren ve arkadaşları ile bir maceraya atılan genç bir cadının hikayesini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Almanya ve İsviçre ortak yapımı filmde Karoline Herfurth, Luis Vorbach, Momo Beier ve Therese Affolter gibi isimler rol aldı.

"Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya"

Haftanın animasyon filmi "Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya"; Tinker Bell'ın Kaptan Kanca'nın eline düşen Peter Pan ve arkadaşlarını kurtarmaya çalışmasını ele alıyor.