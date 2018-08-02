Bu hafta 8 film vizyonda

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı; Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayça İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Nazlı Tosunoğlu, Sinan Bengier ve Tuncay Beyazıt'ın rol aldığı "Canavar Gibi Frankenstein" izleyici ile buluşacak.

Yönetmen Özgür Bakar'ın senaryosunu Alper Kıvılcım ile birlikte kaleme alığı komedi türündeki film; İstanbul'un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan ve mafya babasıyla ters düşen bir adamın atıldığı macerayı konu ediniyor.

"Kelebekler"

Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" adlı filmi ikinci kez vizyona girecek.

Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal'ın rol aldığı film; babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin hikayesini ele alıyor.

"Karanlık Zihinler"

Alexandra Bracken'ın aynı adlı eserinden Jennifer Yuh Nelson tarafından sinemaya uyarlanan "Karanlık Zihinler", ABD'deki insanların önemli bir kesiminin ölümüne sebep olan veba salgınından sağ çıkan bir grup gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmde; Mandy Moore, Amandla Stenberg, Patrick Gibson ve Harris Dickinson gibi isimler oynuyor.

"Eva"

68. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" için yarışan ve başrolünde Isabelle Huppert'ın yer aldığı "Eva", iki ana karakter arasındaki takıntılı ilişkiyi irdeliyor.

Benoit Jacquot'un yönetmen koltuğunda oturduğu Fransız yapımı filmin başrolündeki Isabelle Huppert'a, Gaspard Ulliel ve Julia Roy eşlik ediyor.

"Christopher Robin"

Ewan McGregor'un başrolünde yer aldığı "Christopher Robin", kendi ailesini kuran ve çok da memnun kalmadığı bir işte çalışan Christopher Robin'in çocukluğunda beraber oyunlar oynadığı arkadaşlarıyla yolunun yeniden kesişmesini konu ediniyor.

Ewan McGregor'a Hayley Atwell, Mark Gatiss ve Adrian Scarborough'un eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Marc Forster oturuyor.

"Şeytan Kapısı"

Amanda Schull, Shawn Ashmore, Milo Ventimiglia ve Bridget Regan'ın rol aldığı "Şeytan Kapısı" adlı filmi Clay Staub yönetti.

Yönetmen Clay Staub'un senaryosunu Peter Aperlo ile birlikte kaleme aldığı film; ortadan kaybolan bir anne ve oğlu için araştırmaya başlayan iki ajanın karşı karşıya kaldığı tuhaf olaylar etrafında dönüyor.

"Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize"

Eric LeMarque'ın aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize", geçmişindeki travmaları aşmak adına yalnız başına bir dağ evine yerleşen olimpik eski bir sporcunun kar fırtınası sonrası verdiği hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Scott Waugh'un yönetmenliğini yaptığı filmde; Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle ve Austin R. Grant rol aldı.

"Genç Titanlar Filmi"

Aaron Horvath ve Peter Rida Michail'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon "Genç Titanlar Filmi" Hollywood'da dikiş tutturmak isteyen Genç Titanlar'ın dünyayı ele geçirmeye çalışan bir Süper-Kötü'ye karşı mücadelesini anlatıyor.