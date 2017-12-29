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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son vizyon haftasında 2'si yerli 8 film izleyici ile buluşacak.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son vizyon haftasında 2'si yerli 8 film izleyici ile buluşacak.

29 Aralık 2017 Cuma 18:22
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Bu hafta 8 film vizyona girecek
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Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son vizyon haftasında 2'si yerli 8 film izleyici ile buluşacak.

Michael Gracey'in yönetmenliğini üstlendiği; Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams ve Zac Efron gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Muhteşem Showman" yarın vizyona girecek.

Dünya çapındaki sirkleriyle tanınan P.T. Barnum'un hikayesi ekseninde şov dünyasının yükselişini odağına alan film, yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep olan bir gösteriye imza atan bir vizyonerin öyküsünü anlatıyor.

Senaryosunu Jenny Bicks ve Bill Condon'un kaleme aldığı müzikalin müzikleri ise Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ait.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVizyonSinemaFilm
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