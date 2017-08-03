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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyongirecek.

Nikolaj Arcel'in yönettiği ve Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Katheryn Winnick ve Nicholas Hamilton'un oynadığı "Kara Kule" izleyici ile buluşacak.

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Stephen King'in çok satan aynı adlı romanından uyarlanan film, Son Savaşçı Şövalye Roland Deschain'in (Idris Elba), bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e (Matthew McConaughey) karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

"Anne"

Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn ile Lew Temple'nin oynadığı "Anne", beraber gittikleri parkta oğlunun kaçırılmasıyla kişisel bir mücadeleye girişen bir anneyi konu ediniyor.

Senaryosu Knate Lee'ye ait olan gerilim türündeki ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor.

"Denizde Dehşet"

Johannes Roberts'ın yönetmenliğini üstlendiği "Denizde Dehşet", Meksika'da kafes dalışı yapan iki kız kardeşin, kafesin halatının kopmasıyla okyanusun derinliklerinde yaşadıkları korku dolu anları beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmen Johannes Roberts'ın senaryosunu Ernest Riera ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Mandy Moore, Claire Holt, Chris Johnson ve Matthew Modine oynuyor.

"İsmail'in Hayaletleri"

Marion Cotillard, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel ve Alba Rohrwacher gibi isimlerin rol aldığı "İsmail'in Hayaletleri", yeni senaryosunu bitirmeye çalışan yönetmen İsmail ile sevgilisinin hayatına, başka bir kadının da girmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Gerilim ve dram karışımı Fransız yapımı filmin yönetmen koltuğunda "My Golden Days" ile "Düş ve Gerçek" adlı filmleriyle tanınan Arnaud Desplechin oturuyor.

"Bırak Kendini"

Francesco Amato'nun yönetmenliğini yaptığı "Bırak Kendini" adlı filmde Veronica Echegui, Toni Servillo, Valentina Carnelutti ve Luca Marinelli rol aldı.

Komedi türündeki film, eski eşi ile aynı apartmanda yaşayan bir adamın, ufak bir kazanın ardından değişmeye başlayan hayatını odağına alıyor.

"İki"

Fatih Gürler ve Ramazan Özer'in yönettiği yerli korku filmi "İki", şehir dışında yaşayan bir anne ve kızın, kendilerini içerisinde buldukları tekinsiz olayları konu ediniyor.

Tuğba Tutuğ, Emin Gümüşkaya, Tuana Naz Tiryaki ve Taner Cindoruk'un rol aldığı filmin senaryosu Murat Toktamışoğlu'na ait.

"Cumali Ceber: Allah Seni Alsın"

Halil Söyletmez'in sosyal medyada yarattığı karakter Cumali Ceber'in sinema macerası "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın", emekliliğine bir gün kala işinden olan Cumali'nin hikayesini anlatıyor.

Yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmde, Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Ferhat Göçer, Samsun Demir, Gökhan Keser, Ece Seçkin, Ceyda Saltadal ve Tanser Yılmaztürk rol aldı.

"Balerin ve Afacan Mucit"

Eric Summer ve Eric Warin'in birlikte yönettiği haftanın animasyon filmi "Balerin ve Afacan Mucit", hayallerini gerçekleştirmek için yetimhaneden kaçan iki arkadaşın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

AA

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FilmVizyonSinema
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