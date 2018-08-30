Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL

Türkiye sinemalarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

"Çatışma"

Bugün vizyona giren filmler arasında yer alan Frank Grillo ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı "Çatışma" adlı film, çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James'in mücadelesini anlatıyor.

Gerilim, suç ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Brian A. Miller, senaristliğini ise Bryce Hammons gerçekleştirdi.

"Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet"

Orhan Erkal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet" adlı film, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz'ün içine atıldığı macerayı ele alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor.

"Kıskanç"

David Foenkinos ve Stephane Foenkinos'un yazıp yönettiği orijinal adı "Jalouse" olan film, yarın vizyona girecek.

Dram ve komediyi bir araya getiren filmde, Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert ve Bruno Todeschini gibi isimler rol alıyor.

Fransız yapımı filmin konusu ise şöyle:

"Orta yaşlara gelmiş, boşanmış üniversite hocası Nathalie Pécheux (Karin Viard), başta kızı Mathilde (Dara Tombroff) olmak üzere etrafındaki birçok kişiyi kıskanmakta, her şeyden yakınmaktadır. Etrafına sürekli negatif enerji yayan Nathalie'nin bu ciddi orta yaş krizi, en yakınındaki insanlarla komik olaylar yaşamasına neden olacaktır."

"Upgrade"

Haftanın bilim kurgu türündeki tek filmi, Leigh Whannell'in yazıp yönettiği "Upgrade", bir soygun sırasında eşini kaybeden ve felç kalan Grey Trace'in, deneysel bir tedavi sonrası vücudunun kazandığı üstün yeni özelliklerle birlikte intikam arayışını konu ediniyor.

Filmin başrollerinde Logan Marshall-Green, Betty Gabriel ve Harrison Gilbertson yer alıyor.

"Dışarıda"

Yönetmen koltuğuna Quinn Lasher'ın oturduğu, senaryosunu Mike Scannell'in kaleme aldığı "Dışarıda" adlı ABD yapımı korku türündeki film, içine düştükleri tuzaktan kurtulmaya çalışan anne ve iki kızının hikayesini anlatıyor.

Filmin başrolünü "Dexter" ve "Chuck" dizilerinde yer alan, "The Handmaid's Tale" adlı dizideki rolüyle de 2018 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" adaylığı alan Yvonne Strahovski üstleniyor.

"İtalyan Usulü Aşk"

Orijinal adı "Little Italy" adlı film, birbirlerinin rakibi olan ebeveynlere sahip iki gencin hikayesini ele alıyor.

Komedi ve romantik türdeki filmin yönetmenliğini Donald Petrie, senaristliğini ise Steve Galluccio ve Vinay Virmani üstleniyor.

Filmin kadrosunda ise Danny Aiello, Alyssa Milano, Jane Seymour, Gary Basaraba gibi isimler yer alıyor.

"Şafaktan Önce"

Suç, biyografi ve aksiyon türündeki, orijinal adı "Prayer Before Dawn" olan film, Tayland'da kötü şöhretiyle nam salmış bir hapishaneye tıkılan ve özgürlüğüne kavuşmak için Muay Thai turnuvalarında dövüşmesi gereken İngiliz bir boksörün hikayesini konu ediniyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan, İngiltere ve Fransa ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda, Joe Cole, Panya Yimmumphai, Vithaya Pansringarm ve Nicolas Shake yer alıyor.