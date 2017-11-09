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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:01
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL

Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı "Yol Ayrımı", izleyici ile buluşacak.

Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Mert Fırat, Çiğdem Selışık Onat, Ruhsar Öcal ve Defne Kayalar'ın da rol aldığı film, tüm hayatını babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu yaşama karşı bakış açısı değişen "Mazhar Kozanlı"nın hikayesini anlatıyor.

Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği dram türündeki filmin müzikleri de Anjelika Akbar imzası taşıyor.

"Yanlış Anlama"

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Ferda Amin, Pervin Abiyeva ve Islam Mehreliyev'in oynadığı "Yanlış Anlama", Türkiye ve Azerbaycan'dan iki ailenin beraber geçirdikleri on günü konu ediniyor.

Ulaş Cihan Şimşek'in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı komedi türündeki filmin müzikleri Murat Başaran'a ait.

"Mutluluk Zamanı"

Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Mutluluk Zamanı", kusursuz bir hayata sahip olan iki gencin sürpriz şekilde yollarının kesişmesini odağına alıyor.

Romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak ve Levent Öktem oynuyor.

"Ağır Kelepçe"

Cüneyt Faruk Arkın'ın yazıp yönettiği ve başrolünde Faruk Enterli, Dilara Cambaz, Mustafa Eren, Mehmet Kaçıra ve Hülya Hülyalı gibi isimlerle oynadığı "Ağır Kelepçe", aynı hapishanede kalan iki adamın hikayesi etrafında dönüyor.

"Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali"

Metin Avdaç'ın yönettiği belgesel film "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali", Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin yaşam hikayesini ikinci kez beyaz perdeye taşıyacak.

"Doğu Ekspresinde Cinayet"

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Doğu Ekspresinde Cinayet", Agatha Christie'nin aynı isimli klasikleşmiş romanından sinemaya uyarlandı.

Dram ve gizem içerikli film, Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğundaki 13 kişinin trende işlenen bir cinayet sonrasında şüpheli durumuna düşmesini konu alıyor.

Senaryosunu Michael Green'in kaleme aldığı filmde; Kenneth Branagh'ın yanı sıra Johnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Olivia Colman Willem Dafoe, Judi Dench ve Lucy Boynton gibi başarılı isimler rol aldı.

"Umudun Öteki Yüzü"

Finlandiya'nın önde gelen sinemacılarından Aki Kaurismaki'nin Berlin Film Festivalinde Gümüş Ayı ödülü alan filmi "Umudun Öteki Yüzü", kız kardeşiyle Halep'ten kaçtıktan sonra yolu Helsinki'ye düşen Suriyeli göçmen Khaled ile burada bir restoran işleten Wickström adındaki bir adamın hikayesini anlatıyor.

Finlandiya ve Almanya ortak yapımı olan filmde; Ville Virtanen, Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen ve Sherwan Haji oynuyor.

AA

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