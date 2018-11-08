Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94876
ALTIN
212.475
DOLAR
5.3957
STERLİN
7.0881
EURO
6.1740
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri...
'Çoklu doğumda aylık 150 lira ödeme yapacağız'
'Çoklu doğumda aylık 150 lira...
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı...

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:02
0 Okunma
Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Naz Çağla Irmak'ın başrollerinde yer aldığı "Çakallarla Dans 5" bugün izleyici ile buluşuyor.

Murat Şeker'in, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı "Çakallarla Dans" serisinin 5'inci bölümünde; yolları ayrı düşen ekipten birinin, 17 yaşında bir kızının olduğunu öğrenmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Batlır"

Can Sipahi, Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu, Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen, Akasya Aslıtürkmen ve Yılmaz Gruda'nın başrollerinde yer aldığı "Batlır" adlı filmi, Sitare Yıldırım yönetti.

Yıldırım'ın senaryosunu Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı ile birlikte kaleme aldığı film; fiziki farklılıkları olan bir çocuğun, ameliyat olmak için bilgi yarışmasına katılma sürecinde yaşadıklarını anlatıyor.

"Overlord Operasyonu"

Julius Avery'nin yönetmenliğini üstlendiği; Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbaek, John Magaro, Lain De Caestecker, Bokeem Woodbine ve Dominic Applewhite'nin rol aldığı "Overlord Operasyonu", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Jeffrey Jacob Abrams'ın yapımcılığını üstendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Normandiya Çıkarması'na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip, saldırının başarısı için hayati önem taşıyan bir görevi yürütmek üzere Nazi işgali altındaki Fransa'ya indirilir. Garnizon olarak kullanılan bir kilisenin üzerindeki radyo vericisini yok etmekle görevlendirilen askerler, kilisenin altındaki gizemli bir Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelir."

"Suspiria"

Dario Argento'nun kült klasiğinin hikayesini yeniden ele alan modern "Suspiria", namı tüm dünyaya yayılmış bir dans okuluna başlayan genç bir dansçıyı ve okulun etrafında gelişen tekinsiz olaylar silsilesini anlatıyor.

Luca Guadagnino'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Angela Winkler, Jessica Harper ve Chloe Grace Moretz yer alıyor.

"Cameron Post'a Ters Terapi"

Desiree Akhavan'ın Emily Danforth'un romanından uyarladığı "Cameron Post'a Ters Terapi" adlı filmde Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, Quinn Shephard, Steven Hauck, Forrest Goodluck ve Melanie Ehrlich oynuyor.

"Cinderella"

Lynne Southerland'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi, Sindirella'nın klasikleşmiş hikayesine alternatif bir bakış sunmayı amaçlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinemaTürkiye Sinema Salonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Love Story'nin bestecisi öldü
Love Story'nin bestecisi öldü
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Ayumi Takano’dan sürpriz kitap projesi
Ayumi Takano’dan sürpriz kitap projesi
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
Rom filminin çekimlerine başlandı
Rom filminin çekimlerine başlandı
İzle-yorum 1 ve 2  Cinius Yayınları’ndan çıktı
İzle-yorum 1 ve 2  Cinius Yayınları’ndan çıktı
Mevlana ve Sultan Abdülhamit Han 'Dünya Belleği' listesine aday
Mevlana ve Sultan Abdülhamit Han 'Dünya Belleği' listesine aday

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ