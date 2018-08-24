Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film sinemaseverlerle buluşacak.

"Yüz"

Yönetmen koltuğuna Malgorzata Szumowska'ın oturduğu, Polonya yapımı "Yüz" adlı filmde, Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Roman Gancarczyk ve Dariusz Chojnacki rol alıyor.

Senaryosunu Szumowska ile Michał Englert'in kaleme aldığı film, Berlin Film Festivali'nde de "Jüri Büyük Ödülü"ne değer görülmüştü.

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin konusu şöyle:

"Polonya'da yaşayan Jacek, dünyanın en büyük İsa heykelinin inşaatında çalışmaktadır. Yaşadığı korkunç kaza sonucu Jacek'in yüzü paramparça olur. Hemen ameliyata alınan Jacek'e Polonya'nın ilk yüz nakli uygulanır. Geçirdiği operasyondan sonra yeni yüzüne kavuşan Jacek yaşantısına geri döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlar. Yeni yüzüyle birlikte yeni bir kimliğe bürünmüştür."

"Tanrıdan Gelen"

J. Van Auken'in yönetmenliğini üstlendiği, orijinal ismi "Revelator" olan film, büyük bir ailenin son varisinin ölümünü soruşturan John'un içine girmek zorunda kaldığı gizemli hikayeyi konu ediniyor.

Korku türü ABD yapımı filmin oyuncu kadrosunda Alex Klein, Josh Robert Thompson, Lillian Solange Beaudoin, Charley Rossman, Patrick Peduto gibi isimler yer alıyor.

"Acayip Güzelim"

Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı "I Feel Pretty" adlı film, görünüşte New York'ta iyi bir işi ve güzel arkadaşlıkları olsa da kendi güvensizlikleri ve hayallerine ulaşamamanın getirdikleriyle boğuşan Renee'nin bir kaza sonucu değişen hayatını ele alıyor.

Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Abby Kohn ve Marc Silverstein ikilisi oturuyor.

"Yaşamın Kıyısında" filmiyle kazandığı Oscar adaylığıyla birlikte 4'üncü Oscar adaylığını elde etmiş olan oyuncu Michelle Williams'ın Renee'nin idolü ve patronu olan Avery LeClaire'i canlandıracağı filmin kadrosunda Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Tom Hopper ve Naomi Campbell da yer alıyor.

"Edepsiz Kuklalar"

Melissa McCarthy'nin başrolünü üstlendiği, orijinal ismi "The Happytime Murders" film, insanlarla kuklaların beraber yaşadığı bir dünyada, kukla cinayetlerinin peşine düşen bir ekibin hikayesini anlatıyor.

Filmin yönetmenliğini ise Brian Henson yapıyor.

"İki İyi Çocuk"

Haftanın yerli filmleri arasında yer alan "İki İyi Çocuk" adlı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz üstendi.

Çekimleri Hatay'da gerçekleştirilen filmde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar ve Murat Serezli rol alıyor.

Yeni atanan başkomiser Serdar ile tüm şehrin sevip saydığı biri olan zihinsel engelli Ercan arasındaki dostluğu anlatan dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zihinsel engelli Ercan, çocukken babasını trafik kazasında kaybetmiştir. Derin acılar yaşamış, bundan çıkış yolunu da kendini polis ilan etmekte bulmuştur. Antakya'da annesiyle birlikte yaşayan Ercan'ın özel dünyasına tüm şehir saygı duymakta ve kendisine sevgi göstermektedir. Ercan'ın hayali bir polis üniformasına sahip olmaktır. Şehre yeni atanan baş komiser Serdar ile Ercan arasında çok özel bir bağ oluşur. Ercan, hiçbir planı tutmayan beceriksiz definecilerin kaçakçılık planlarına dahil edilince işler karışır. Komiser Serdar, bir yandan aşık olduğu Defne'nin peşinde koşacak bir yandan Ercan'ı tehlikelerden uzak tutmaya çalışacaktır."

"Facia Üçlü"

"Facia Üçlü" adlı Youtube kanalının sinema filmi olan aynı adlı filmin başrollerinde, sosyal medyada ün kazanmış Emre Gül, Sefa Kındır ve Mami Eren yer alıyor.

Ramazan Özer'in yönetmenliğini üstlendiği film, talihsiz tesadüfler sonucu hayatları kesişen 3 gencin maceralarını anlatıyor.