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Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:47
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Kamil Çetin'in yönettiği; Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran'ın oynadığı "Ketenpere" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Şafak Sezer'e ait olan komedi türündeki film, bir cast şirketinde çalışan "Kalender"in başından geçenleri konu ediniyor.

"Dünyanın En Güzel Kokusu 2"

Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay ve Esra Ruşan'ın oynadığı "Dünyanın En Güzel Kokusu 2" adlı filmin yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlendi.

Devam filminin ikinci bölümü, aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikayesi etrafında dönüyor.

"OHA Diyorum"

Ersan Özer'in yönettiği, Melih Abuaf, Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin ve Mert Karadaş'ın rol aldığı "OHA Diyorum", video paylaşım sitesi Youtube'dan tanınan bir grup gencin maceralarını anlatıyor.

"Testere: Jigsaw Efsanesi"

Peter Spierig ile Michael Spierig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Testere: Jigsaw Efsanesi" filminin başrollerinde Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort ve Brittany Allen yer alıyor.

Ünlü korku serisi "Testere"nin yeni filmi Jigsaw, öldüğü bilinen ve sıra dışı cinayetleriyle tanınan John Kramer'in işlediklerine benzer cinayetlerin işlenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

"Kare"

"Force Majeure" filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye ödülü kazanan yeni filmi "The Square", bir enstalasyon etrafında gelişen olaylara odaklanıyor.

Senaryosu da Ruben Östlund'a ait olan filmde, Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West ve Terry Notary rol alıyor.

"Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk"

"Oscar Onur Ödülü" sahibi Satyajit Ray'in yazdığı bir çocuk bilim serisinden uyarlanan haftanın animasyon filmi "Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk", 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin maceralarını konu ediniyor.

AA

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SinemaTürkiyeSinema Salonları
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