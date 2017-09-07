Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL

Bu hafta ikisi yerli altı film sinemaseverlerle buluşacak.

"Geçmişi Olmayan Adam" ve "Bay ve Bayan Smith" ile akıllarda kalan ABD'li yönetmen ve yapımcı Doug Liman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, "Barry Seal: Kaçakçı" filminin kadrosunda; Tom Cruise, Jayma Mays, Domhnall Gleeson, Sarah Wright ve Caleb Landry Jones yer alıyor.

Gerilim, polisiye ve biyografi türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin senaryo uyarlamasını, Gary Spinelli üstlendi.

Film, 1980'lerde Pablo Excobar icin pilotluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan aynı zamanda CIA için çalışan Barry Seal'in hayat hikayesini ele alıyor.

"Emoji Filmi"

Animasyon türündeki Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation yapımı "Emoji Filmi"nin yönetmen koltuğunda İngiliz aktör ve komedyen Tony Leondis oturuyor.

Leondis ile Eric Siegel ve Mike White'ın senaryosunu yazdığı filmin hikayesi de yine Leondis ve Siegel'ın imzasını taşıyor.

Michelle Raimo Kouyate'nin yapımcılığında gerçekleşen filmin müziklerini ise Patrick Doyle hazırladı.

Filmin seslendirmelerini aralarında Anna Faris, Christina Aguilera, Sofia Vergara, Jake T. Austin ve Patrick Stewart'ın bulunduğu ünlü oyuncular gerçekleştirdi.

"Tutku Oyunu"

Fransız yönetmen François Ozon'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği gerilim ve dram türündeki "Tutku Oyunu", Carol Oates'in "İkizlerin Yaşamı" adlı kitabından uyarlandı.

Gerilim, dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Marine Vacth, Jeremie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer ve Dominique Reymond yer alıyor.

Fiziksel bir etkinin, psikolojik dışa vurumlarının anlatıldığı yapımda, depresyonda olan Chole'nun psikanalisti Paul ile yaşadığı ilişki anlatılıyor.

"Ejderin Doğuşu"

"Ocean's 12", "Kader Ajanları" ve "Son Ültimatom" filmlerinin yönetmeni George Nolfi, bu kez gerçek hikayelerden uyarlanan Amerika ve Çin ortak yapımı "Ejderin Doğuşu"nun yönetmenliğini üstlendi.

Biyografi ve dram türündeki filmde Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen, Terry Chen ve Vanessa Ross rol aldı.

Stephen J. Rivele ile Christopher Wilkinson'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu ise şöyle:

"Çektiği filmlerle Amerika'da adını herkese duyurmaya başlayan Bruce Lee (Philip Ng), şöhretinin de etkisiyle kendini dünyanın en büyük dövüşçüsü olarak görmeye başlamıştır. Çin'den San Francisco'ya gelen Şaolin üstadı Wong Jack Man (Xia Yu), Bruce Lee tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır ve günün birinde mutlaka kozlarını paylaşmaları kaçınılmazdır."

"Yarım Kalan"

Yaşar İliksiz'in kaleme aldığı "Yarım Kalan", 1915 Ermeni olaylarının etkisi altında yaşayan Türk ve Ermeni iki gencin aşkını anlatıyor.

Emre Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Ermeni oyuncu İskui Baldzhian, Ali Buhara Mete, Anıl Altan, Nihan Tarhan, Mine Tüfekçioğlu, Melda Arat, Adnan Erdoğan ve İbrahim Gündoğan rol alıyor.

Mevv Film tarafından hayata geçirilen yapımın konusu özetle şöyle:

"Ermeni bir genç kız olan Iskui, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir. Burada tanıştığı Mert'le aralarında kısa sürede büyük bir aşk filizlenir fakat bu ilişki Iskui'nin Ermenistan'dan gelen ağabeyi Aram ile Mert'in ailesi tarafından onaylanmaz. Bazıları için böyle bir aşkın dünyada yeri yoktur. İskui ve Mert bütün karşı koymalara rağmen birbirleri için mücadele etmek zorundadır."

"Cenaze İşleri"

Daha önce "Kızkaçıran", "Sağsalim", "Terkedilmiş" ve "Öldür Beni" adlı filmlere imza atan yönetmen Korhan Uğur'un yeni filmi "Cenaze İşleri", belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan'ın başına gelen talihsiz olayları mizahi bir dille ele alıyor.

Melih Selçuk'un "Orhan" karakterini canlandırdığı filmde ayrıca Cemre Melis Çınar, Suzan Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan ve Bedia Ener, Aydan Burhan ve Halil Kumova yer aldı.

Korhan Uğur ve Serpil Altın'ın senaryosunu yazdığı film, bir yanda sevdiği kızla kurduğu evlilik hayallerinin, bir yanda gizemli bir cesedin başına açtığı işlerin ortasında kalan adamın dramını komik bir dille ele alıyor.