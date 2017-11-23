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Bu hafta 5 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek. "Mucize", "Ayı Paddington 2", "Kardeşim Benim 2", "Buğday" ve "Morg" bu hafta vizyona girecek filmler.

Bu hafta 5 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek. "Mucize", "Ayı Paddington 2", "Kardeşim Benim 2", "Buğday" ve "Morg" bu hafta vizyona girecek filmler.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:20
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Bu hafta 5 film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek.

Stephen Chbosky'nin yönetmenliğini yaptığı; Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Steve Bacic, Izabela Vidovic ve Daveed Diggs'in başrollerinde yer aldığı "Mucize" izleyici ile buluşacak.

New York Times'ın çok satan kitabına dayanan film, beşinci sınıfa başlayan, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki ABD yapımı filmin senaryosu yönetmen Stephen Chbosky ile Steve Conrad ve Jack Thorne üçlüsüne ait.

"Ayı Paddington 2"

Paul King'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu "Paddington"ın devam filmi, sevilen Ayı Paddington'ın teyzesi Lucy'ye hediye etmek istediği kitabın çalınmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Senaryosu Simon Farnaby ve Paul King'e ait olan İngiltere yapımı filmin başrollerinde Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Hugh Grant, Jim Broadbent, Julie Walters, Peter Capaldi, Hugh Bonneville ve Samuel Joslin yer alıyor.

"Kardeşim Benim 2"

Burak Özçivit ile Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği "Kardeşim Benim 2", babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen iki kardeşin yeni maceraları etrafında dönüyor.

Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrol oyuncuları Özçivit ve Boz ikilisine Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Sezgi Mengi, Ayhan Taş ve Engin Şenkan gibi isimler eşlik ediyor.

"Buğday"

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Buğday", parlak kariyerini ve bildiği her şeyi terk eden bir bilim insanı ile bir tohum genetiği uzmanının yolculuğunu anlatıyor.

Semih Kaplanoğlu'nun senaryosunu Leyla İpekçi ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Lubna Azabal ve Mila Böhning gibi isimler rol aldı.

"Morg"

Tuncer Gürbüz'ün yönetmenliğini üstlendiği; Emin Gümüşkaya, Cengiz Demir Öztürk, Gamze Pelin Gökçe ve Banu Ölmez'in oynadığı haftanın yerli gerilim ve korku filmi "Morg", eşini ve hamile kızını öldüren bir adama, kızının ruhunun musallat olmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinemaFilmVizyonSinema salonları
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