İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın ilk haftasında 1'i yerli 5 film vizyona girecek. Oliver Stone'un yönettiği "Snowden" ile yerli yapım "Çalgı Çengi: İkimiz" isimli filmler izleyicinin beğenisini kazanmaya aday.

Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Ahmet Gülhan, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever ve Ceyhun Güneş'in oynadığı "Çalgı Çengi: İkimiz" seyirciyle buluşacak.

Komedi türündeki devam filmi, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen iki adamın maceralarını konu alıyor.

"Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı"

Başrollerinde Shailene Woodley, Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Parker Sawyers ve Melissa Leo'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda usta isim Oliver Stone oturuyor.

Gerçek bir olaydan ilhamla çekilen gerilim ve aksiyon türündeki film, Amerikan istihbarat tarihinin en geniş kapsamlı güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak bilinen Edward J. Snowden'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Sonsuzluk Ormanı"

Gus Van Sant'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Matthew McConaughey ve Ken Watanabe'nin başrollerini paylaştığı "Sonsuzluk Ormanı", yaşadığı trajedi sonrası Japonya'daki İntihar Ormanı'na giden bir adamın hikayesini konu ediniyor.

İngiliz aktris Naomi Watts'ın da rol aldığı dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Matthew McConaughey'in canlandırdığı Arthur adındaki adam, yaşadığı bir trajedi sonucunda Fuji Dağı eteklerinde İntihar Ormanı diye bilinen ormana gider. Pek çok kişinin ağaçlarda bıraktığı izleri takip eder. Ölmek için bir yer bulduğunda ormanda kaybolmuş Japon Takumi ile karşılaşır. Arthur, tüm enerjisini Takumi'yi korumak ve kurtarmak için harcamaya karar verir. İki adam, Arthur'un karısına olan büyük sevgisi sayesinde hayatta kalma yolculuğuna başlarlar."

"Ağ"

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk'un imzasını taşıyan filmin başrollerinde Ryoo Seung Bum, Lee Won Gun, Kim Young Min ile Choi Guy Hwa rol aldı.

Kendine has sinemasıyla dikkati çeken Kim Ki-Duk, son filminde Güney Kore'ye sürüklenen Kuzey Kore vatandaşı bir balıkçının hikayesini odağına alıyor.

"Anthropoid"

Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Le Bon ile Anna Geislerova'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Sean Ellis yaptı.

AA

Gerilim türündeki dönem filmi, Hitler'in güvendiği generallerden biri olan ve milyonların katledildiği "Nihai Çözüm felaketinin" mimarlarından Reinhard Heydrich'in, Müttefikler tarafından eğitilen bir Çek grup tarafından öldürülmesini ele alıyor.