Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Seth Gordon'ın yönetmenliğini yaptığı ve Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra ve Kelly Rohrbach'ın başrollerinde oynadığı "Sahil Güvenlik", izleyici ile buluşacak. 90'lı yıllarda adından söz ettiren dizi Baywatch'u günümüzde geçen bir hikayeyle sinemaya uyarlayan film, kendisini işine adamış cankurtaran Mitch Buchannon'ın yeni küstah cankurtaran ile arasındaki çekişmeyi konu alıyor.

Komedi türündeki filmde, ünlü aktör Dwayne Johnson ve Zac Efron'un canlandırdığı karakterlerin, sahil güvenlik ekibiyle birlikte, koyun güvenliğini tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkarmasının mücadelesi izlenebilecek.

"Wonder Woman"

Patty Jenkins'in yönettiği ve başrolünde Gal Gadot'un yer aldığı "Wonder Woman", yenilmez bir savaşçı olan Amazon prensesi Diana'nın, dünyada meydana gelmekte olan büyük savaşı durdurmak için yola çıkmasını konu ediniyor.

Genç oyuncu Gal Gadot'a Robin Wright, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Connie Nielsen, Ewen Bremner ve Elena Anaya'nın eşlik ettiği bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosu Allan Heinberg'e ait.

"Şeytanın Doğuşu"

Nirpal Bhogal'ın yönettiği "Şeytanın Doğuşu" adlı filmde Antonia Thomas, Jonathan Hyde, Lucy Chappell, Luke Norris, Eileen Davies ve Georgie Smith rol aldı.

Yönetmen Nirpal Bhogal'ın senaryosunu Sean Hoga ile birlikte kaleme aldığı korku türündeki film, çocuklarının doğmasının akabinde başlarına sıra dışı olaylar gelen bir aileyi odağına alıyor.

"Bambaşka"

Bahadır Abşin'in yönettiği "Bambaşka" adlı filmde Buse Sevindik, Caner Tanrıverdi, Birgül Ulusoy, Cansu Taşkın ve Tayfun Sav gibi isimler oynuyor.

Senaryosunu Bülent Aydoslu'nun kaleme aldığı film, trajik bir kaza sonucu hayata olan heyecanını kaybeden bir üniversite öğrencisinin, aşkla yaşama tutunma hikayesini anlatıyor.

"Bir Damla Aşk"

Berk Aygül'ün yazıp yönettiği "Bir Damla Aşk", tesadüfen çocukluk aşkıyla karşılaşan bir adamın, onu oyunculuk atölyesine davet etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Komedi türündeki filmde Öykü Bozkurt, Sıla Seda Kansu, Can Karakoç, Gülşah Kölemenve Ercüment Balakoğlu rol aldı.

"Nefrin"

Gülşen Güner'in yönetmenliğini yaptığı "Nefrin" adlı filmde Arda Kural, Tuğba Özay, Metin Yüksel, Murat Mercanlı ve Aydan Çakır oynuyor.

Senaryosu Gülşen Güner ve Yüksel Aydın'a ait olan yapım, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Anayurt Oteli"

Yusuf Atılgan'ın ünlü eserinden Ömer Kavur'un sinemaya uyarladığı "Anayurt Oteli", restore edilmiş kopyasıyla seyirciyle buluşacak.

Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman, Osman Alyanak, Şahika Tekand ve Yaşar Güner'in rol aldığı filmin müzikleri Attila Özdemiroğlu imzası taşıyor.

"Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film"

David Soren'in yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi, "Kaptan Düşükdon", hayal gücü yüksek George ve Harold'ın, okul müdürünü hipnotize etmelerini ve bunun sonucunda müdürün kendisini bir süper kahraman olan Kaptan Düşükdon zannetmesi ile gelişen olayları konu ediniyor.