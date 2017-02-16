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Bu hafta 3 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona giriyor.

Bu hafta 3 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona giriyor.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:36
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Bu hafta 3 film vizyona giriyor

İSTANBUL

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona giriyor.

Barry Jenkins'in yönettiği ve Trevante Rhodes, Andre Holland, Janelle Monae ile Ashton Sanders'in oynadığı "Ay Işığı" seyirciyle buluşacak.

Barry Jenkins'in Telluride Film Festivali'ndeki prömiyeri ile birlikte ses getiren filmi, Miami'de yoksul bir mahallede büyüyen Chiron adlı bir adamın gençlikten yetişkinliğe, hayatının çarpıcı anlarını gözler önüne seriyor.

"En İyi Film" dalında Altın Küre Ödülü'nü kazanan, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 8 dalda Oscar adaylığı bulunan "Ay Işığı", şu ana kadar kazandığı 100'ün üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen yapımlarından biri olarak görülüyor.

"Parçalanmış"

James McAvoy, Betty Buckley, Anna Taylor Joy ile Jessica Sula'nın başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini M. Night Shyamalan yaptı.

"Altıncı His", "Ölümsüz" ve "İşaretler" adlı filmleriyle tanınan Shyamalan, yeni filmi "Parçalanmış" ile bir adamın bölünmüş zihninin gizemli alanlarını gözler önüne seriyor.

Gerilim ve korku türündeki film, özetle şöyle:

"Kevin (James McAvoy), güvenilir psikiyatrı Dr. Fletcher'a göre kanıtlanmış 23 kişiliğe sahip biri olsa da geride, hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkese hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır. Casey tarafından 3 genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasındaki duvarlar parçalanmaya başlarken hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatır."

"Recep İvedik 5"

Togan Gökbakar'ın yönettiği ve Şahan Gökbakar, Orkan Varan ile Deniz Ceylan'ın oynadığı Recep İvedik serisinin 5. filmi bugün izleyici ile buluşuyor.

Çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te geçen film, bir spor organizasyona katılacak ekibin karşılaştığı talihsiz olay sonrası yaşanan maceraları konu alıyor.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
VizyonFilmSinema
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