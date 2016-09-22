Bu hafta 11 film vizyonda

Sait Faik Abasıyanık'ın "Medar-ı Maişet Motoru: Birtakım İnsanlar" romanından esinlenerek Safa Önal'ın senaryolaştırdığı "İkimize Bir Dünya"nın yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz üstlendi.

Erkan Meriç ve Yağmur Aydan'ın başrollerini üstlendiği filmin hikayesi Burgazada'da geçiyor. Filmde, Berber Dimitri ile emekli memur Ali Rıza Efendi'nin emeklilik yıllarında ailesiyle çektiği geçim sıkıntıları, kızı Melek ve diğer çocuklarının hayatı çerçevesinde ele alınıyor. Dram türündeki film, iki ayrı öykü merkezindeki karakterleri üçüncü bir öyküde bağlıyor.

"Ot"

"Ot", Türkiye'de 1999 öncesi gerçekleşen terör olaylarının Anadolu insanının hayatına etkilerini konu alıyor.

Yönetmenliğini Burak Donay'ın üstlendiği filmde, başrolleri Erkay Yavuz, Melike Kurt ve Erol Koçan paylaşıyor.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"1999 yılında bir Anadolu köyünde yaşayan Şeref, kas erimesi hastası karısı ve 3 çocuğunu dağlardan topladığı şifalı otlarla geçindirmeye çalışmaktadır. Kendisini yaşama bağlayan en büyük umudu çocuklarının okuyup kurtulmalarıdır. Uzakta olan okula çocukları yorulmadan ve vaktinde yetiştirebilmek için, eşek almaya karar verir ve satıcıyı dinleyip kredi kartıyla eşek alır. Bu borcu ödemenin tek yolu yüksek dağlara çıkıp, pahalı olan Gulik otu toplamaktır."

"Rauf"

Senaryosunu Soner Caner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Barış Kaya ile Soner Caner'in yaptığı "Rauf", küçük Rauf'un kendi sınırlı ve kapalı dünyasında, aşkın sınırsızlığı ile tanışmasını konu alıyor.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen filmde, Yavuz Gürbüz, Alen Hüseyin Gürsoy, Veli Ubic, Muhammed Ubic ve Şeyda Sözüer rol alıyor.

Dram türündeki film, Avrupa Film Akademisi tarafından yılın en iyi 50 yapımından biri olarak gösteriliyor.

"Çok Uzak Fazla Yakın"

"İkinci Bahar", "Kara Melek", "Yeditepe İstanbul", "Hırsız Polis" ve "Gönül İşleri" isimli dizilere imza atan yönetmen Türkan Derya'nın ilk uzun metraj filmi "Çok Uzak Fazla Yakın", iki üniversiteli gencin aşkını anlatıyor.

Yapımcılığını Ateş Film’in üstlendiği, sezonun en etkileyici aşk filmi olmaya aday gösterilen filmin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur, Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz yer alıyor.

"Saftirikler"

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çekilen "Saftirikler"in senaryosunu Birsen Şimşek yazdı, yönetmenliğini Ali Erşen üstlendi.

Başrollerini Metin Zakoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Tuncay Bayazit'in paylaştığı filmin çekimlerinin bir bölümü Adana'da gerçekleştirildi.

Dört arkadaşın kısa yoldan para kazanmak için verdiği uğraşı ve mahallelerindeki MS hastası Murat'ın tedavisi için ortaya koydukları mücadeleyi anlatan filmin konusu şöyle:

"Karısıyla sorunları olan Arif, kadınlarla teması göz hizasını geçmemiş Mustafa ve iki arkadaşını asla bırakmasa da kafası onlara göre daha çok çalışan bir arkadaş. Adana'da aynı mahallede yaşayan dört kafadar arkadaşın başı hayat zorluklarıyla derttedir. Bu dört kafadar arkadaş kısa yoldan para kazanmak için türlü mücadeleler sonucunda başarıya ulaşamamışlardır. Bu mücadelelerinin sebebi kendileri olduğu kadar, bir taraftan da mahallelerinde yaşam mücadelesi veren küçük Murat'ın MS hastalığının tedavisidir. Bunun için çok çalışmaları ve çok şanslı olmaları gerekmektedir. En sonunda tesadüf eseri ellerine geçen haritadaki hazineyi bulmaya çalışırken başlarından trajikomik hikayeler geçecektir."

"Gece Seansı"

Haftanın gerilim ve korku türündeki tek yerli filmi "Gece Seansı"nda başrolleri Kıvanç Başkan, Birgen Engin, Erçin Işık, Erdem Irmak ve Merve Engin paylaşıyor.

Hürdoğan Güvendiren'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, günümüzde popüler olan "Evden Kaçış Oyunu"nu oynayan bir grubun başına gelen ürpertici olayları konu alıyor.

"Leylekler"

Haftanın tek animasyon filmi olan "Leylekler"in senaryosunu Nicholas Stoller yazdı. Yönetmen koltuğuna Nicholas Stoller ve Doug Sweetland'ın oturduğu filmin yapımcılığını ise Brad Lewis üstlendi.

Filmin Türkçe seslendirmelerini Harun Can, Melissa Melis Toklu, Ali Çorapçı, Nüvit Candaner, Cem Deniz Arıca, Ali Ekber Diribaş, Seval Tufan, Sefa Zengin ve Oğuz Özoğul yaptı. Orijinal seslendirmelerini yapanlar arasında ise Andy Samberg, Katie Crown, Jennifer Aniston ve Danny Trejo gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group tarafından izleyiciyle buluşacak filmin konusu şöyle:

"Leylekler, global bir internet perakende şirketi için paket dağıtırlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan 'Junior', tam da terfi etmek üzereyken Bebek Yapım Makinesi’ni yanlışlıkla çalıştırarak izinsiz olarak bir kız bebek üretir. Junior ve Leylek Dağı'ndaki tek insan olan arkadaşı Tulip, patron fark etmeden bu sorunu çözmek için zamana karşı yarışırlar."

"Muhteşem Yedili"

Akira Kurosawa'nın efsanevi "Yedi Samuray"ından (1954) uyarlanarak 1960'ta beyaz perdeye aktarılan "Muhteşem Yedili", yeniden çekildi.

Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği filmde, Chris Pratt, Haley Bennett, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D'onofrio rol aldı.

Aksiyon, macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu şöyle:

"Vahşi Batıda yedi silahşör, sanayici Bartholow Bogue'un sert yönetimi altındaki fakir bir köyü korumak için tutulur. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez ve Red Harvest yer almaktadır. Bu 7 kişilik grup, sakin Rose Creek kasabasını gelecek büyük saldırıya karşı hazırlarken kendi içlerindeki değerleri de yeniden keşfederler."

"Müthiş Bir Film"

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği "Müthiş Bir Film"de Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal, Gaye Gürsel, Demet Gül, Şahika Koldemir ve Rıza Akın rol aldı.

1960'lı yıllarda geçen filmde, çocukluk arkadaşı olan Ali Kemal ve Vahi'nin, yıllardır kurdukları bir sinema filmini çekebilme hayalini gerçekleştirebilmek için yaşadıkları macera, komik bir dille anlatılıyor.

"Rüzgarda Salınan Nilüfer"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Seren Yüce'nin üstlendiği "Rüzgarda Salınan Nilüfer" filminin başrollerinde Tolga Tekin, Songül Öden ve Tülay Günal yer aldı.

Dramatik komedi türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Handan ve Korhan orta yaşlarını süren, İstanbul'un iyi semtlerinden birinde hayatlarını sürdüren bir çifttir. Handan hayatını doldurabilmek için kendisine sürekli uğraşlar icat eder ve her yeni girişiminde Korhan'dan destek bekler. Korhan, yıllar geçtikçe eşi Handan'ın heveslerinin içinin boş olduğunu fark eder ve artık onu fazla ciddiye almaz. Korhan'dan umduğu desteği bulamayan Handan, yazar arkadaşı Şermin'e özenir ve yazarlığa kalkışır. Fakat başta masumane olan bu arzusu zamanla kıskançlığa dönüşecek ve farklı yollara sapacaktır."

"Blair Cadısı"

Efsanevi cadı hikayesi olarak bilinen "Blair Cadısı", 16 yıl sonra yeniden beyaz perdede seyirciyle buluşuyor.

Amerikan yapımı gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Adam Wingard, senaristliğini ise Simon Barrett gerçekleştirdi.

Brandon Scott, Callie Hernandez ve Valorie Curry'nin başrolleri paylaştığı, serinin üçüncü filminin konusu şöyle:

"James Donahue'nun kardeşi Heather ve arkadaşlarının Maryland'deki Kara Tepeler Ormanı'nda kaybolmalarının ardından 20 yıl geçmiştir. James ve arkadaşları Peter, Ashley, Lisa ve rehberleri Lane ile Talia, bu gizemi çözebilmek için aynı ormanda, ellerinde kameralarla birlikte bir araştırma gezisine çıkarlar. Başlangıçta gezi olumlu gitse de gece çöktüğünde, başta tahmin bile edemeyecekleri şeylerle karşılaşacaklardır."