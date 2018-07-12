Bu hafta 10 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Rawson Marshall Thurber'in yönetmenliğini yaptığı; Dwayne Johnson, Noah Taylor, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Byron Mann, Kevin Rankin ve Roland Moller'in rol aldığı "Gökdelen" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu da Rawson Marshall Thurber'a ait olan film; eski bir FBI lideri ve savaş gazisi olan Will Ford'un; güvenliğinden sorumlu olduğu gökdelenlerde çıkan yangının ardından suçlanmasını ve kaçak haline gelerek adını temizlemeye çalışmasını konu ediniyor.

Aksiyon türündeki filmde Will Ford karakterine oyuncu Dwayne Johnson hayat veriyor.

"Terminal"

Margot Robbie, Mike Myers, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Matthew Lewis, Max Irons ve Katarina Cas'ın rol aldığı "Terminal"in yönetmenliğini Vaughn Stein yaptı.

Meçhul ve karanlık bir şehrin kalbinde iki suikastçı, ölümcül bir hastalıkla savaşan bir öğretmen, gizemli bir hizmetli ve meraklı bir garsonun hikayesinin birbirini takip edişini konu alan film; Vaughn Stein'ın ilk uzun metrajlı filmi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

"Deniz Kıyısındaki Ev"

Robert Guediguian'ın yönettiği "Deniz Kıyısındaki Ev", geçmişte yaşadıkları travmatik olay sonrası yolları ayrı düşen üç kardeşin, babalarının son günlerini yaşadığı villasında bir araya gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gerard Meylan, Jacques Boudet ve Anais Demoustier gibi isimlerin oynadığı filmin senaryosunu Robert Guediguian ile Serge Valletti birlikte kaleme aldı.

"Mary Shelley"

Haifaa Al-Mansour'un yönettiği "Mary Shelley", Mary Wollstonecraft Godwin'in o dönemin en gözde romantik şairlerinden Percy Shelley ile başlayan aşkını ve akabinde Frankenstein'ı yazmasına kadar uzanan hikayesini ele alıyor.

Suudi Arabistanlı yönetmen Haifaa Al-Mansour'un, senaryosunu Emma Jensen ile kaleme aldığı filmde; Elle Fanning, Maisie Williams, Stephen Dillane, Douglas Booth, Joanne Froggatt, Bel Powley ve Tom Sturridge oynuyor.

"Dehşet Yolu"

"Dehşet Treni" filmiyle tanınan Ryuhei Kitamura'nın yönettiği "Dehşet Yolu", kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde arabalarının lastiğinin patlaması sonucu yolda kalan bir grup gencin; kendilerini birer birer avlamaya çalışan acımasız bir keskin nişancıyla olan mücadelelerini anlatıyor.

Korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmde Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez, Anthony Kirlew, Alexa Yeames ve Jason Tobias gibi isimler oynuyor.

"Şeytan Kulesi"

Andrew Wiest'in yönetmenliğini üstlendiği; Colton Christensen, Elizabeth Mouton, Cory Dangerfield ve Robert Bear'in rol aldığı haftanın bir başka gerilim filmi "Şeytan Kulesi"; gördüğü ilan üzerine deniz feneri onarım işi için bir adaya giden bir adamın, lanetlendiği deniz fenerinde geçmişiyle yüzleşmesini konu ediniyor.

"Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili"

Genndy Tartakovsky'in animasyon serisinin üçüncü filmi "Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili"; Dracula ve ailesinin lüks bir canavar gemisinde başlayan tatil maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

"Bende Kal"

Utku Uçar'ın yazıp yönettiği; Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz, Peker Açıkalın, Yüksel Molla ve Hüseyin Elmalıpınar'ın başrollerinde yer aldığı yerli komedi filmi "Bende Kal"; bir grup arkadaşın maceralarını konu alıyor.

"Kapalak Kızı"

YouTube'da korku ve paranormal video içerikleriyle tanınan Ramazan Özer ve Fatih Gürler'in yeni filmleri "Kapalak Kızı" ile izleyicinin karşısına çıkacak.

"Cici Babam"

Meltem Bozoflu'nun yönettiği komedi filmi "Cici Babam" ikinci kez izleyici ile buluşacak.