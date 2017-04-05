Bu 'Giselle' başka 'Jizel'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDİst), kuruluşunun 7. yılında, koreograf Aysun Aslan'ın dünya klasiği "Giselle" balesini yeniden yorumladığı "Jizel"i İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

Türkiye'nin ilk özel Dans Topluluğu Türkuaz'ı kurarak modern dansın yaygınlaşmasında öncü olan Aysun Aslan, uzun bir aradan sonra sahnelere döndüğü "Giselle" balesini, özel modern dans drama adaptasyonu ile bulunulan coğrafyaya has, günün sosyal dokusunda form bulan bir esere dönüştürdü.

Bir dünya klasiği olan eserdeki Albrecht, Giselle, Hilarion, Myrtha gibi klasik karakterlerin, Alb, Jizel, Hila, Mirta olarak tanımlandığı bu farklı "Jizel" dünyasının güncelliği, Adolphe Adam'ın müziğinin tarihi değeri ile bütünleşti.

Çağdaş kostüm tasarımını Ayşegül Alev, yalın sahne tasarımını Ferhat Karakaya, ışık tasarımını Kerem Çetinel ve görsel tasarımlarını Yaşar Saraçoğlu'nun yaptığı eser, bu akşam Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat'ta seyirciyle buluşacak.

Projenin genel provasında AA muhabirinin sorularını cevaplayan koreograf Aysun Aslan, klasik bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan Giselle'in, Jizel'e dönüşmesini şöyle anlattı:

"Beyhan Murphy, mart ayında görüştüğümüzde bana bu şahane teklifi yaptı. Uçarak kabul ettim. Giselle değildi ama… Önce ben birkaç eserden yola çıkayım ve Beyhan seçsin istedim. 2 veya 3 seçim bıraktım düşündüklerimin arasından. O da Giselle'i tercih etti. Benim de bu seçim çok hoşuma gitti. Çünkü Giselle benim için kişisel olarak çok önemlidir. Ben 8 yaşımda konservatuvara girdim, 12 yaşımda ilk defa Giselle'le sahneye çıktım. Bizim okulun 'ana maddesi' Giselle'di. Yani herkes Giselle ile başlar, Giselle ile bitirirdi okulu. Dolayısıyla dans etmediğimiz yeri de kalmadı. Çok zor bir eserdir, dramatik yapısı da çok güzeldir. Müzik şahanedir.

Beyhan ile uzun konuşmalarımız oldu. 'Biz bunu iyisi mi okunduğu gibi yazalım, Jizel diye farklı olduğu ortaya çıksın.' dedik. Fikir teatisi yapıldı. Sonra, tabii zordur bu klasikleri değiştirmek, kalıpları aşmak zordur. Ama şimdi bence Jizel olarak kabul gördü. Seyircinin klasik beklentisini de kırdı diye düşünüyorum."

Jizel, Fulya Sanat'ta 9 ve 26 Nisan ile 2 ve 10 Mayıs'ta sahnelenecek.