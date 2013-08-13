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Bu fener hem denizcilere hem de araştırmacılara ışık tutuyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayman'ın kurduğu Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi'nde dünyadaki deniz fenerleriyle ilgili 900'e yakın kitap bulunuyor

Bu fener hem denizcilere hem de araştırmacılara ışık tutuyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayman'ın kurduğu Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi'nde dünyadaki deniz fenerleriyle ilgili 900'e yakın kitap bulunuyor

13 Ağustos 2013 Salı 13:51
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Bu fener hem denizcilere hem de araştırmacılara ışık tutuyor

ÇANAKKALE - Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde bulunan Sivrice Deniz Feneri'nde oluşturulan kütüphane, deniz fenerleriyle ilgili yaklaşık 900 kitapla hem denizcilere hem de araştırmacılara ışık tutup yol gösteriyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Sayman, Sivrice Deniz Feneri'ni yaklaşık 5 yıl önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladı.

Lojmanı, deniz fenerleriyle ilgili kitapların bulunduğu kütüphaneye dönüştüren Sayman, dünyadaki deniz fenerleriyle ilgili kitapları, pul ve kartpostalları da temin edip sergileyerek burasının hem denizcilere hem de araştırmacılara ışık tutmasını sağladı.

Sayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsamında fenerleri kiraladığı dönemde açılan ihaleye başvurduğunu söyledi.

İhaleye başta burasını kütüphaneye dönüştürmek amacıyla katılmadığını belirten Sayman, şöyle devam etti:

"Bu tür mekanları genel olarak ya meyhane ya diskotek ya da lokanta yapıyorlar. O çevreyi de etkiliyor, bozuyor. O nedenle burayı koruyabilmek amacıyla ihaleye başvurdum. 'Ne yapacaksın?' diye sorduklarında da 'kütüphane' cevabını verdim. Deniz fenerleriyle ilgili bütün dünyadaki kitapların toplandığı bir yer oldu. 900'e yakın kitap var. İnternet üzerinden ya da gittiğim ülkelerde kitapçıları dolaşarak buluyorum. Aslında kolay bir iş değil. Derli toplu bir kütüphane de bulunmuyor. Sınırlı, fazla bulamıyorsunuz. Bir de ciddi bir yatırım gerektiriyor. Eşimle maddi kaynaklarımızı zorlayarak yapıyoruz. Bütün dünyanın deniz fenerlerine ilişkin pulları topladım. Bir, iki ülkenin eksik. Öyle de ciddi bir koleksiyon var. Kartpostallar var. Belli objeleri topluyor, alıp getiriyoruz. Bir de kitap yayımlıyoruz. Şimdiye kadar biri çocuklara yönelik olmak üzere 3 kitap yayımladık, Sivrice Deniz Feneri yayınları diye."

Kitap projelerinden 4'üncüsünün hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Sayman, ABD'de yaşayan İranlı minyatürcünün yardımıyla deniz feneri minyatürlerini kitaplaştıracaklarını bildirdi.

- "Araştırmacıların ilgisini çekiyor ama gelip araştırma yapmıyorlar"

Türkiye'nin ilk deniz feneri kütüphanesinin Sivrice'de bulunduğu bilgisini veren Sayman, şunları kaydetti:

"Bu kütüphane, denizcilerle ilgili önemli bir merkez. Araştırmacıları bekliyoruz. Araştırmacı olarak iki kişi başvurdu. Galiba birisi yüksek lisans yapıyordu. Birisi de geldi ve şöyle bir bakabildi. Onlar daha çok kışın çalışmak istiyor ama kışın da burası kapalı. Araştırmacıların ilgisini çekiyor ama gelip araştırma yapmıyorlar. Oysa burada her türlü altyapı var."

Kiralama süresi sona erince yeniden ihaleye girip girmeme konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen Sayman, kütüphanenin uzun yıllar açık kalmasını istediklerini belirtti.

Sayman, eşiyle yaz dönemini Sivrice Deniz Feneri'nde geçirdiklerini anlatarak, "Yaşam alanı olarak küçük bir odası var. Orada yaşıyoruz ama bütün doğa bizim" ifadesini kullandı.

Kütüphanede her yıl bir etkinlik düzenlediklerini ve bu kapsamda Londra'dan gelen grubun, yaptıkları çalışmayı kitaplaştırdığını bildiren Sayman, burada iki yıldır İstanbul Medipol Üniversitesinin Tıp ve Hukuk fakülteleriyle biyohukuk alanında konferanslar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 15:05
Anahtar Kelimeler:
Fener
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