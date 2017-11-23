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''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

''Bu Dünya da Yerim Olmadı'' albümü Uras Yapım etiketiyle çıkacak ve şimdiden en çok konuşulan albümler arasında yerini aldı

''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

''Bu Dünya da Yerim Olmadı'' albümü Uras Yapım etiketiyle çıkacak ve şimdiden en çok konuşulan albümler arasında yerini aldı

23 Kasım 2017 Perşembe 13:15
71 Okunma
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

Bu zamana dek birçok albüm yapan,  pop rock müziğin başarılı ismi  Gizem Saatçi, en yeni maxi single albümü ”Bu Dünya da Yerim Olmadı” albümü hakkında şunları söyledi; “Tamamıyla kemikleşmiş bir yapı haline gelen Türk müzik endüstrisindeki Tekelciliğin önüne geçebilmek adına, mücadelemi sürekli üreterek, yeni besteler yaparak, yeni kayıtlar alarak sürdürüyorum. ‘Bu Dünya da Yerim Olmadı’, albümünde çok değişik bakış açılarına yön vererek önceliği hikaye şarkı sözü bağlamında halkımızın özgün sesine ses olarak yansıtıcı şarkı sözü yazarı ve halk ozanlarımızdan Fatih Tekiner’e –Bu dünyada yerim olmadı ve Zorla Sevdiremem ki adlı eserlerimde, eşim Esat Saatçi de “İtiraf Et ve Ufo Kadını ‘yla lisan oldum. Bu dünyada yerim olmadı albümümde, ana tema olarak; klasik rock, pop, fusion pop ve disco funk tarzlarını yapmış olduğum bestelerle yansıtmaya  çalıştım. Albümdeki bütün parçaların besteleri bana, aranjörlüğü Esat Saatçi’ye aittir. Kayıtlar Uras Beta Yapım stüdyolarımızda yapılmıştır. Albümde Bu Dünya da Yerim Olmadı, Zorla Sevdiremem ki, İtiraf Et ve Ufo Kadını olmak üzere dört adet parça bulunmaktadır. Herkesin bildiği gibi verdiğim mücadelede yılmayacağım ve şimdiden yedinci albümün kayıtlarına başladım diyebilirim.”diye konuştu.

Haber: Serkan Candaş

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Anahtar Kelimeler:
Bu Dünya Da Yerim OlmadıGizem Saatçi
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