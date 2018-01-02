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Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak

Yılın ilk ayında Şehir Tiyatroları'nda, "Bizim Aile" ve "Nora (Bir Bebek Evi)" adlı yeni oyunların da aralarında olduğu 36 oyun izlenime sunulacak.

Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak

Yılın ilk ayında Şehir Tiyatroları'nda, "Bizim Aile" ve "Nora (Bir Bebek Evi)" adlı yeni oyunların da aralarında olduğu 36 oyun izlenime sunulacak.

02 Ocak 2018 Salı 14:09
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Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak
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İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ay 2'si yeni 36 oyun sahneleyecek.

Yılın ilk ayında "Hisse-i Şayia", "Çingeneler Gökyüzünde Yaşar", "Hayal-i Temsil", "Reis Bey", "Martı", "Geç Kalanlar", "Kahvede Şenlik Var", "Karıncalar (Bir Savaş Vardı)", "Yangın Yerinde Orkideler", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Sızı", "Şekerpare", "Cibali Karakolu", "Ben Çağırmadım", "Oyunun Oyunu", "Şahane Züğürtler", "Fehim Paşa Konağı", "Saadet Hanım", "Macbeth", "Son" ve "Ay Işığında Şamata" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Bu ay ayrıca "Bizim Aile" ve "Nora (Bir Bebek Evi)" adlı yeni oyunlar ile çocuk oyunları "Pollyanna", "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt", "Bisküvi Adam", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Bir Kümes Hikayesi", "Elma Kurdu Kırtık", "Dedektif Köpek Cash", "Define Adası", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Karagöz'ün Uykusu", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" minik izleyicilerin gösterimine sunulacak.

"Bizim Aile"

Sadık Şendil'in kaleme aldığı aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.

Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tevﬁk Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Yalçın Avşar, M. Soner Dinç, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Emrah Derviş Soylu, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Aziz Sarvan, Ertan Kılıç, Alp Tuğhan Taş, Cihat Faruk Sevindik, Gülsün Odabaş rol alıyor.

"Nora (Bir Bebek Evi)"

"Nora (Bir Bebek Evi)" eseri, 1879 yılında kaleme alınan, Gerçekçi Tiyatro'nun kurucu yazarlarından Henrik İbsen'in klasikleşmiş başyapıtları arasında yer alıyor.

Çağdaş insanın dramını anlatan oyun, maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alıyor.

Konusunu gerçek yaşamdan alan oyunu, Ali Gökmen Altuğ yönetti. Eserin oyuncu kadrosunda Berna Adıgüzel, Canan Kübra Birinci, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Yeşim Koçak rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
şehir Tiyatroları36 OyunSeyirci
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