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"Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara” filminin çekimleri başladı

Yönetmen Mehmet Tanrısever geçmişteki birçok başarılı eserinin ardından bu kez memleketi Bozkır'a kurdu stüdyoyu. "Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara” filminin çekimleri başladı.

"Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara” filminin çekimleri başladı

Yönetmen Mehmet Tanrısever geçmişteki birçok başarılı eserinin ardından bu kez memleketi Bozkır'a kurdu stüdyoyu. "Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara” filminin çekimleri başladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
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"Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara” filminin çekimleri başladı

Kurulduğu günden bu yana Türk sinemasına çok sayıda film armağan eden Feza Film’in yeni projesi ‘Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı filmin çekimleri Konya’da başladı.
Yapımcı Mehmet Tanrısever’in aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Aycin Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu,Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak

Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

Yaklaşık 65 kişilik bir teknik ekiple Konya’nın Bozkır ilçesinde çekimleri devam eden filmde, Bozkır’ın eşsiz doğal güzellikleri de beyazperdeye yansıtılıyor.
Film hakkında bilgi veren yapımcı-yönetmen Mehmet Tanrısever, Anadolu insanının mertliğini ve kahramanlığını vurgulamak istediklerini söylüyor. Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, ‘Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimi böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor’ diye konuşuyor.
Bu tür yapımların aslında okul niteliği taşıdığını dile getiren Tanrısever, sanatçıların bir görevinin de eserleri üzerinden toplumu iyiye ve güzele teşvik etmek olduğunu söylüyor.
Çekimleri yaklaşık dört hafta sürecek olan ‘Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı film 2019 yılı içerisinde sinemaseverlerle buluşacak.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Konya’nın benzersiz tabi güzellikleri ‘Bozkır/Kuşlara Bak Kuşlara’ filmi için doğal bir plato oluşturmuş durumda. Konya Bozkır’daki kanyonların Arizona’da bile olmadığını dile getiren yönetmen Mehmet Tanrısever, çekmekte oldukları filmde orijinal mekanların yer alacağını, Bozkır yöresini, kasabalarını ve dolayısıyla Konya’yı tanıtacaklarını belirterek, filmin turizme katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiriyor.

HABER: AZİZ KARATAŞ

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Anahtar Kelimeler:
Bozkır/Kuşlara Bak KuşlaraMehmet Tanrısever
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