KIRŞEHİR

Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli illerden ve yurt dışından Kırşehir'e gelenler, "Bozkırın tezenesi" lakaplı ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Bayram nedeniyle Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen sevenleri Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarında Kur'an-ı Kerim ve dua okudular, kabirlerine su döktüler.

Şanlıurfa'da öğretmen olarak görev yaptığını belirten Caner Sarı, Kırşehir'e bayram dolayısıyla geldiğini, cenazesine katılamadığı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

Sarı, "Bir babam, yakın akrabam gibiydi. Kırşehirli olup da gurbette yaşayanlar için bir babadır Neşet Ertaş. Ahdım vardı. Ziyaretine geldim. Nasip oldu dua ettim. İnşallah kabri cennet olur" dedi.

Hollanda'dan gelen Ali Rıza Gelmez de Neşet Ertaş'ın ölümüne çok üzüldüklerini ancak cenazesine katılamadıklarını ifade ederek, "Onun vefatı bizi çok etkiledi. Kırşehir'i, Türkiye'yi derinden üzdü. Acısı daha taze. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kırşehir'e gelince mezarını ziyaret etmek istedim" diye konuştu.

Ertaş'ın, Kırşehir'i dünyaya tanıttığını vurgulayan Yaşar Buyruk da sırf büyük ustanın mezarını ziyaret etmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.