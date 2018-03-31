Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı ve Tual İstanbul Görsel ve Kültür Sanat Derneği iş ortaklığı ile 26 Mart 2018 Pazartesi günü Sn. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakal tarafından açılışı gerçekleşen “Boyanın Kahramanları” adlı Down Sendromlu Genç bireylere ait olan Resim Sergisi Şişli Belediyesi - Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde açıldı.

Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı Koordinatörü Merve Şekeroğlu “Profesyonel sanatçılarımızın da destek için katılım gösterdiği sergimiz; toplumsal bilincin uyandırılması sadece Down Sendromlu bireyler için değil, tüm engel gruplarına hitaben farkındalık yaratarak katkı sağlamak ve bu kapsamda bu özel konuya dikkat çekmek üzere gerçekleşmiştir” dedi.

Genç bireylerin bu özel gününde sergiye yoğun katılım oldu. Kokteylin ardından Belediye Başkan Yardımcısı konuşma yaptı ve fotoğraf çekimlerinin ardından sergi son buldu.

Sergi; 31 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar açık olacaktır.

Haber: Zambak Karabay