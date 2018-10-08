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Boğaziçi Film Festivali yarışma filmleri açıklandı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Serdar Akar, Begüm Birgören, Andaç Haznedaroğlu, Ercan Mehmet Erdem ve Mehmet Aksın'dan oluşan festivalde, 10 uzun metraj, 10 kısa metraj kurmaca ve 8 kısa metraj belgesel film yarışacak

Boğaziçi Film Festivali yarışma filmleri açıklandı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Serdar Akar, Begüm Birgören, Andaç Haznedaroğlu, Ercan Mehmet Erdem ve Mehmet Aksın'dan oluşan festivalde, 10 uzun metraj, 10 kısa metraj kurmaca ve 8 kısa metraj belgesel film yarışacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:32
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Boğaziçi Film Festivali yarışma filmleri açıklandı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "6. Boğaziçi Film Festivali"nde yarışacak filmler ve jürileri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'ne, yönetmen Serdar Akar başkanlık yapacak.

Büyük ödül 100 bin lira

Jürinin seçeceği bir film, 100 bin lira değerindeki "Büyük Ödül"e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında da 18 film toplam 50 bin lira değerindeki ödüller için yarışacak.

Festivaldeki yarışmada bu yıl Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Burak Çevik'in "Tuzdan Kaide", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Özkan Çelik'in "Babamın Kemikleri", Ramin Matin'in "Son Çıkış", Sefa Öztürk Çolak'ın "Güven", Semir Aslanyürek'in "Kaos" ve Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" filmleri yer alacak.

Cafer Özgül'ün "Sükut Evi" adlı filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yaparken, Ramin Matin'in Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığı filmi "Son Çıkış" ise Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ve Sinan Sertel'den oluşan jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcıları değerlendirecek ve 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ilk kez verecek.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda yer alacak filmleri, Brezilyalı yönetmen Davi Pretto, yönetmen Enes Erbay ve Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Başkanı Murat Tırpan değerlendirirken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise Gürcü yönetmen Rati Oneli, yönetmen Kıvılcım Akay ve yönetmen Didem Şahin yürütecek.

Bir kısa filme 25 bin lira değerinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"

Yarışmada 10'ar bin lira değerindeki "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü" ve "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü" verilirken, bir film 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü", bir film de 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü almaya hak kazanacak.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda "Fabrika", "Gümüş", "Titanyum", "Her Şey Yolunda", "Sonsuz", "Bitmiş Aşklar Müzesi", "Mavi Yarın", "Kaset", "İmparatorlukta Zor Bir Gün" ve "Balık Kraker" adlı filmler yarışacak.

Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda ise "Kurbağa Avcıları", "Denizden Gelen", "Sarıcakız", "Çalıkuşu", "Salı", "Dönüş", "Ömürlük Göç" ve "Peki Şimdi Nereye" isimli belgeseller jüri önüne çıkacak.

"6. Boğaziçi Film Festivali", 3 Kasım'da sona erecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Boğaziçi Sinema DerneğiBoğaziçi Film Festivaliİstanbul Medya Akademisi6. Boğaziçi Film Festivali
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